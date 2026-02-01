Kıbrıs’ta barışı temin eden Türkiye’dir

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs Adası’nda konuşlu BM Barış Gücü’nün görev süresini bir yıl daha uzatmasına Türkiye’den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, kararın Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmadan kabul edilmesinin BM’nin yerleşik ilke ve uygulamalarına aykırı olduğunu vurgulayarak, Ada’daki gerçeklere dayalı iki devletli çözüm çağrısını yineledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının karara ilişkin değerlendirmesinin kuvvetle desteklendiği belirtildi. BM Barış Gücü’nün görev süresi uzatılırken, Ada’daki egemen eşit iki halktan biri olan Kıbrıs Türklerinin rızasının bir kez daha alınmadığına dikkat çekilen açıklamada, Barış Gücü’nün KKTC topraklarındaki faaliyetlerini yalnızca KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı sayesinde sürdürebildiği vurgulandı.

Bu faaliyetlerin devamı için hukuki zeminin gecikmeden tesis edilmesinin zorunlu olduğu ifade edilerek, aksi durumda KKTC makamlarınca atılacak adımların ana vatan ve garantör Türkiye’nin tam desteğine sahip olacağı kaydedildi. Açıklamada, ara bölgede yer alan Pile köyünde Kıbrıslı Türklerin KKTC’ye doğrudan erişimini amaçlayan Yiğitler–Pile yoluna ilişkin BM kararlarında tarafsızlıktan uzak bir dil kullanılmasının sürdüğü belirtilirken, buna karşın Rum tarafının Astromerit–Evrihu otoyolu ve Pile bölgesinde inşa edilen üniversite gibi artan ara bölge ihlallerine yer verilmemesinin esefle karşılandığı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin egemenliğinin Ada’nın kuzeyine ve ara bölgeye uzanmadığını vurgulayarak, Kıbrıs’ta yarım asırdır barışı sağlayan asli unsurun BM Barış Gücü değil, Türk Silahlı Kuvvetlerinin varlığı ve Türkiye’nin etkin garantörlüğü olduğunu kaydetti. Açıklamada, en gerçekçi çözümün Ada’daki iki devletin yan yana varlığı olduğu vurgulandı.