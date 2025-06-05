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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

16:595/06/2025, Perşembe
AA
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Kara yolundaki trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
Kara yolundaki trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor. Kara yolundaki trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.


Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.


Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösterirken, Karayolları ekipleri de Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.


Kara yolundaki trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.




#Kilit kavşak
#Kurban Bayramı
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