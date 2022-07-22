Gündem Kireçburnu Sahilinde deniz temizliği
İSTANBUL

Kireçburnu Sahili'nde deniz temizliği

Kireçburnu Sahiline yüzmeye gelen Çelik ailesi, toplumsal bir farkındalık oluşturmak için, çocuklarıyla birlikte denizin içindeki çöpleri topladı. Yüzmeye gelen aile, denizin dibinden cam şişeler, bardaklar, türlü türlü kayıp eşyalar ve araç lastiği çıkartırken, aileye çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

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Haber Merkezi İHA
Kireçburnu Sahilinde deniz temizliği
Kireçburnu Sahili'nde deniz temizliği.

Kireçburnu Sahiline yüzmeye gelen Çelik ailesi, toplumsal bir farkındalık oluşturmak için, çocuklarıyla birlikte denizin içindeki çöpleri topladı. Yüzmeye gelen aile, denizin dibinden cam şişeler, bardaklar, türlü türlü kayıp eşyalar ve araç lastiği çıkartırken, aileye çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

Cam şişeler bardaklar çıktı


Sarıyer Kireçburnu Sahiline yüzmeye gelen Murat Çelik ve çocukları denizde bir müddet yüzdükten sonra denizin dibindeki çöpleri gördü. Çelik ailesi toplumsal bir farkındalık oluşturmak için yüzme keyiflerini bir kenara bırakıp, denizdeki çöpleri toplamaya başladı. Murat Çelik ve çocukları denizden cam şişeler, bardaklar, kayıp eşyalar ve araç lastiği gibi birbirinden farklı çok sayıda çöp çıkarttı. Çelik ailesinin bu duyarlı davranışına çevrede bulunan vatandaşlar da destek verdi.

“Çöpleri görünce dayanamayıp toplamaya başladık, topla topla bitmiyor”


Yaptığı açıklamada denizdeki çöpleri neden topladıklarını anlatan Murat Çelik, “Geçen seneden beri Kireçburnu’na geliyoruz. Burada çocuklarımla beraber dalmayı seviyoruz. Ama daldıkça da dipteki pislikleri görmeye başladık. Gördükçe dayanamayıp toplamaya başladık, topla topla bitmiyor. İnsanlarımız eğlenmeyi biliyor ama eğlenmenin sonunda kimileri ‘herhalde görülmez’ diyerek çöplerini görülmeyeceği, kimsenin ulaşamayacağı yerlere atıyorlar. Böylece doğa pisleniyor. Olmadık yerlere atıyorlar, sonra onlar kırılıyor, yangınlar çıkıyor. Denizlerin diplerine çöp atıyorlar, pislikler oluşuyor. Bol bol şişeler, bardaklar çıkartıyoruz. Araba lastiği çıkarttık. Kazayla düşürülmüş olabilecek gözlükler çıkarttık. Çatal, bıçaklar, aklınıza gelebilecek her şey çıkıyor. Ama çoğu bilerek atılmış şeyler. İnsanların daha da bilinçli olması lazım ama herhalde bu konuda çok zayıfız. Keşke yapmasalar ama ne desek boş. En azından bilinçli arkadaşlar destek olursa bir nevi doğayı kirletmemeye yardımcı oluruz. Gençlerimize, çocuklarımıza güzel şeyler bırakmak istiyoruz” dedi.

“İnsanlar zevkini, eğlencesini yapıyor sonra çöplerini buraya atıyorlar”


Babasının denizdeki atıkları toplamasına yardım eden Zeynep Çelik ise denizdeki canlıların da bu durumdan zarar gördüğünü belirterek, “Biz elimizden geleni yapıyoruz, çıkartıyoruz. Yardım edenler de oluyor. Bunlar hep denizin altında kalan şeyler. Hayvanlar bundan zarar görüyor. Biz topluyoruz ama bunların daha tonlarcası, milyonlarcası var. İnsanlar bunları atmaya devam ettikçe bunlar denizin altında kalmaya devam edecek. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama 3-5 kişiyle olacak iş değil. Asıl amacımız atmamak olmalı ki pislik olmasın. İnsanlar zevkini, eğlencesini yapıyor sonra çöplerini buraya atıyorlar. Hayvanlar bundan etkileniyor. Zaten sürekli tüketiyoruz. Bunları atmamamız lazım. Dünya zaten kötüye gidiyor. Daha ne kadar kötüye gitsin? Bari biz elimizden geleni yapalım ki daha da kötüleşmesin. Elimizden geleni yapıp çöpleri denize atmayalım. Babam, ben, kardeşim ve arkadaşım bu denizin içindeki çöpleri topluyoruz. Çöp atılmazsa kimse toplamak zorunda kalmaz. Herkes daha mutlu ve huzurlu olur. Doğayı kirletmeyelim, doğamıza sahip çıkalım” diye konuştu.

Kocaeli'nde geceyi aydınlatan yangın: Geri dönüşüm deposu alev alev yandı
FOTOĞRAF 11
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Yangın, gece yarısı Gebze Balçık Mahallesi Mandıra Sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı bir açık hava deposunda çıktı.
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Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede deponun tamamını sardı.
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Depodan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Gebze İtfaiyesi'ne takviye olarak Çayırova, Darıca ve İzmit'ten de itfaiye ekipleri geldi.
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Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Title
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nde geceyi aydınlatan yangın: Geri dönüşüm deposu alev alev yandı
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