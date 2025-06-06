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Kızılay’dan çocuklara ücretsiz bayram tıraşı

Kızılay’dan çocuklara ücretsiz bayram tıraşı

04:006/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Etkinlikten memnun kalan aileler de Kızılay ekiplerine teşekkür etti.
Etkinlikten memnun kalan aileler de Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Ağrı’da Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklar için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı tarafından organize edilen program kapsamında, çocuklar güzellik merkezine götürülerek ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakımları yapıldı. Kızılay gönüllüleri eşliğinde kuaföre getirilen çocuklar, bayram öncesi hem moral buldu hem de kişisel bakımlarını yaptırdı. Profesyonel kuaförler tarafından saç kesimi ve bakımı yapılan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Etkinlikten memnun kalan aileler de Kızılay ekiplerine teşekkür etti. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, bayram öncesinde çocukların yanında olmak istediklerini belirtti.


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