Kocaeli'de feci kaza: Beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kocaeli'de beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.Ç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri ile Saniye Yılmaz'ın kullandığı 09 AIR 738 plakalı motosiklet, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yılmaz'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Beton mikseri sürücüsü ise gözaltına alındı.
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