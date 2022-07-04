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POLİTİKA

Kurtlar Vadisi'nin Eren'i oyuncu Kerem Fırtına HDP Danışma Kurulu'na girdi

Bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Eren Eylül karakteriyle tanınan oyuncu Kerem Fırtına, HDP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Danışma Kurulu'na girdi. Teklif götürülen 43 isimden biri olan Fırtına, geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la da bir araya gelmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kurtlar Vadisinin Ereni oyuncu Kerem Fırtına HDP Danışma Kuruluna girdi (Kerem Fırtına kimdir?)
Kerem Fırtına ve Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Eren Eylül karakterini oynayan Kerem Fırtına, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Girişimci Merkezi'nde düzenlenen "Diyarbakır Sinema Buluşması"na katıldı.

Diyarbakır'da cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Paylaşımına, "Ne diyebilirim ki. Buluşmaların en kıymetlisi" notunu düşen Fırtına, dün de HDP'nin kritik listesinde yer buldu.

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Kerem Fırtına'nın katıldığı buluşmada kürt sorununun çözümüne katkı sunmak isteyen isimler adı altında bir danışma kurulu oluşturuldu. Oyuncuda bu listede yer aldı.


  • HDP'nin danışma kurulunda Kerem Fırtına haricinde Erdoğan Aydın, Ayşe Erzen, Akın Birdal, Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Sırrı Süreyya Önder, Sırrı Sakık gibi isimler de yer aldı.

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KEREM FIRTINA KİMDİR?

Kerem Fırtına, 23 Eylül 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini İstanbul 'da tamamladı. Lise yıllarında tiyatroya merak saran Kerem Fırtına, oyuncu okulunda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1999 yılında Kenan Evren Anadolu Lisesini tamamladı, aynı sene İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Üniversiteden mezun olduktan (1999) sonra Şahika Tekand Studio Oyuncularından 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Bir süre radyo tiyatrosu yaptı. Bir arkadaşının yaptığı oyunculuk başvurusuna tesadüfen eşlik etmesiyle Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz ve dizinin o zamanki yönetmeni Osman Sınav ile tanıştı ve dizide oynamaya başladı.

2000 yılında TRT'de Martılar ve İstanbul adlı TV filminde oynadı, aynı zamanda o filmin senaryo asistanlığını da yaptı. Ardından Üvey Baba adlı dizinin son bölümlerinde boy gösterdi. Oyunculuk alanında ismini Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Eren Eylül rolü ile duyurdu ve büyük bir çıkış yaptı.

2015 yılında reyting rekoru kıran Karadayı dizinde oynadığı "Savcı Adnan" rolüyle daha çok tanındı. Son olarak Kiralık Aşk dizisinde "İsmail " rolüyle oyunculuk performansını sergilemektedir. Sanatçı, halen Pana Film'de oyuncu ve cast direktor asistanı olarak çalışıyor.

DİZİ VE FİLMLERİ

Esrarlı Gözler

Üvey Baba

Kurtlar Vadisi

Kurtlar Vadisi Terör

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