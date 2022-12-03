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POLİTİKA

Mansur Yavaş 'Ekim ayında bitecek' demişti: Lodumlu’da tabela var park yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Ekim ayında bitecek dediği Lodumlu Parkı’nda incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Ekim ayında biter dediğiniz parkta henüz hiçbir şey yok. Tabela var ama ortada park yok" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mansur Yavaş Ekim ayında bitecek demişti: Lodumlu’da tabela var park yok
Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Ekim ayında biteceğini söylediği Lodumlu Parkı’nda incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Sevgili Ankaralılar, Mansur Bey bu ekim ayında bu parkın biteceğini söylemişti. Allah aşkına söyleyin bu park bitmiş mi? Bu park hani ekimde bitecekti. Tabela var park yok" dedi.

Burhan, Lodumlu’da parkta yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, "Burada sadece iki işçi var. iki işçiyle bu park biter mi arkadaşlar?" diye sordu.

Burhan şunları söyledi;

“Bu park seçimden önce bitmez. Sadece tabela belediyeciliğiyle, algı belediyeciliğiyle bu iş olmaz.

Neden mi tabela belediyeciliği... Sayın Yavaş’ın bir paylaşımı var, diyor ki; Sevgili Ankaralılar, 130 bin metrekare Lodumlu rekreasyon alanı. Ne zaman teslim Ekim’de teslim. Tabela var, çok güzel tabela ama ortada park yok.

"Metro dedin metro yok"

Sevgili Ankaralılar, aralık ayındayız bu kış bu parkı Mansur Bey bitiremez. Bu halk beni aradı, bu mahalledeki vatandaşlar beni aradılar. Dediler ki ‘Parkımız bitmedi’ Mansur Bey hangi icraatını bitirdi ki bunu bitirsin. Metro dedin metro yok. Ne var? Sadece tabela var”

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