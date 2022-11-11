Adrese teslim 62 milyon lira: Mansur Yavaş'tan CHP milletvekiline büyük kıyak

CHP’li belediye ile milletvekilinin 62 milyon TL’yi bulan buğday-arpa alışverişi Sayıştay raporuna yansıdı. Yeni Şafak, geçtiğimiz yıl çiftçiye hibe etmek için buğday tohumu alımı yapan Mansur Yavaş’ın başkanı olduğu CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, tohumları CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un ortakları arasında bulunduğu Trakya Tarım ve Veterinerlik Ticaret Limited Şirketi’nden aldığını duyurmuştu. İhalesiz adrese teslim alımdaki skandallar Sayıştay’ın raporunda tek tek anlatıldı. Rapora göre belediye, alımların Aygun’un ortağı olduğu şirketten yapılması için kooperatiflerden temin edeceği buğdaylarla ilgili “Rumeli buğdayı” ve “Maden buğdayı” şartı koydu. Belediye tarafından 47 milyon TL verilerek alınan bu tohumları Türkiye’de üretme hakkına sahip tek şirket ise Aygun’un ortağı olduğu Tekirdağ merkezli Trakya Tarım ve Veterinerlik Ticaret Ltd. Şti. Bu alım tarım kooperatiflerinden alınmış gibi gösterilmeye çalışılsa da gerçekte CHP’li Aygun’un şirketinden ihalesiz şekilde nasıl temin edildiği, Sayıştay raporunda şöyle anlatıldı:

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İlhami Özcan Aygun

SADECE AYGUN’UN ŞİRKETİ ÜRETİYOR

“Yaklaşık 47 milyon TL gibi yüksek tutarlı buğday alımına ilişkin teknik şartnamede ‘Rumeli’ ve ‘Maden’ çeşitleri zorunlu tutulmuş, benzer özellikteki diğer çeşitlerin kabul edileceğine ilişkin herhangi bir kayda yer verilmemiştir. Normal şartlarda ‘anonim’ veya birçok firma tarafından üretilebilen çeşitlerde söz konusu husus büyük bir sıkıntı teşkil etmeyecektir. Ancak yapılan araştırmalarda ‘Rumeli’ çeşidi için hak sahibi şirket tarafından 5042 sayılı Kanun uyarınca 14.08.2012 tarihinde koruma tescil kararı alındığı, aynı şekilde aynı şirket tarafından ‘Maden’ çeşidi için ise 22.08.2016 tarihinde koruma tescili yaptırıldığı görülmüştür. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan listede her iki çeşit için de hak sahibi şirket dışında başka bir şirkete üretim için lisans verilmediği de anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle talep edilen buğday tohumu çeşitlerini sertifikalı olarak Türkiye’de sadece tek bir firma üretebilmektedir. Bu da yapılan alımın, araya alıcı kooperatifler de konulsa, tek bir firmadan alınabileceği gerçeğini değiştirmemektedir.”

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Arpayı da ondan aldılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Aygun’un şirketinden buğdayın yanı sıra arpa da satın almış. Belediye bütçesinden buğday alımları için ihalesiz şekilde CHP’li Aygun’un şirketine aktarılan 47 milyon liranın, arpa alımları ile birlikte toplamda 62 milyon liraya ulaştığı Sayıştay raporunda yer aldı. CHP’li Aygun, söz konusu şirketin sadece ortağı değil, 11 Mayıs 2020 tarihinden bu yana şirketi münferiden, yani tek başına temsilen yetkili iki şirket müdüründen biri. Diğer şirket müdürü ise Aygun’un eşi Gülseren Aygun.