Mesire alanları kene kâbusu nedeniyle boşaldı

Sivas'ta özellikle yaz aylarında dolup taşan Paşabahçe mesire alanı, son günlerde sessizliğe büründü. Kırsal alanlarda artan kene popülasyonu nedeniyle vatandaşlar piknik alanlarını boş bıraktı. Önceki yıl mesire alanına ailesi ile birlikte geldiğini ifade eden Cihan Biçer, "Geçen sene bu zamanlarda yer bulamazdık. Bu sene ise bomboş. Kenenin artmasından dolayı kimse gelmemiş. Çocuk parkları, piknik alanları boş kalmış. Normalde keneler kırsal arazilerde görülürdü. Şimdi ise kent merkezlerinde görülmeye başlandı. Önceden sabahın 5'inde, 6'sında yer tutmak için çantalar erzaklar bırakılırdı. Şimdi ise öğle saatlerinde geldim ama kimse yok" dedi.