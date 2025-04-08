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Meteorolojiden yıldırım düşmesi uyarısı

Meteorolojiden yıldırım düşmesi uyarısı

09:338/04/2025, Salı
IHA
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Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Erzincan çevresinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Erzincan çevresinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge için yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Erzincan çevresinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gök gürültülü sağanak yağış nedeni ile bölgemiz genelinde görülebilecek yıldırım düşmesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

#Erzurum
#Meteoroloji
#Erzincan

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