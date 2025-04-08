Yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Erzincan çevresinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gök gürültülü sağanak yağış nedeni ile bölgemiz genelinde görülebilecek yıldırım düşmesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.