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Gündem

MGK bugün toplanıyor: Masada üç önemli konu var

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantıda seçim güvenliği, terörle mücadele operasyonları ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

09:31 . 30/03/2023 الخميس
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MGK toplantısında seçim güvenliği gündemde

MGK toplantısında seçim güvenliği gündemde

Gözler bugün Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Yılın ikinci MGK toplantısının gündeminde birçok başlık var.


Önemli konuların başında seçim güvenliği geliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.


Terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler masada

Kurul'da ele alınacak bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak, atılması muhtemel adımlar görüşülecek.


Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.


Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacak

MGK'nın, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonları ele alması bekleniyor.


Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masada olacak.


Türkiye ile KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülmesi öngörülüyor.


Barış diplomasisi görüşülecek

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar ve kalıcı ateşkes konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.


Değerlendirmeler ve alınan kararlar yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurulacak.





#Milli Güvenlik Kurulu
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
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