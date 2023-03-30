MGK bugün toplanıyor: Masada üç önemli konu var

Gözler bugün Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Yılın ikinci MGK toplantısının gündeminde birçok başlık var.

Kurul'da ele alınacak bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak, atılması muhtemel adımlar görüşülecek.