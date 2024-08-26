Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Değerlerine yabancı bir nesil yetiştiriyoruz

Üniversite genel yerleştirme ve kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından yaptığı yazılı açıklamayla bir değerlendirme yapan 20. Dönem Zonguldak Milletvekili Eğitimci-Hukukçu Necmettin Aydın, "Bu gidişe derhal son vermeliyiz. Daha önemli bir işimiz yok" dedi.





Aydın, "Üniversite yerleştirme sonuçları bitti, yakında yedek kontenjanlar da ilan edilir ve tüm üniversitelerimiz tıklım tıklım dolmuş vaziyette eğitime başlayacaklar. Tabii ki kalma sıkıntısı da ayrı bir sorun, devlet yurtları, özel yurtlar da tıklım tıklım dolacak. Bir milyona yakın gencimiz yeni, toplamda 8,5 milyon üniversite öğrencisi sayısı ile hemen hemen çağ nüfusunun tamamına yakını üniversiteli olacak. Yüzün üzerinde ilahiyat, hukuk, eğitim, işletme vs. bölümlerinde ihtiyacın üzerinde 10 binlerce öğrenci eğitim görmekte, dünyanın en pahalı işşizler ordusunu yetiştirmekteyiz. Bir çılgınlık hali yaşıyoruz. 25 yaşına gelmiş ömrü kampüs ve yurtlarda geçmiş, sokağına, mahallesine, değerlerine yabancı bir nesil yetiştiriyoruz. Yüzde 80'nin elindeki diploması hiç bir işe yaramayan bu gençlik büyük bir travma yaşamaktadır. Adeta bir nesli imha ediyoruz." dedi.





"Dünyanın en pahalı işsizler ordusunu yetiştiriyoruz"

Özetle; eğitim sistemi ile ilgili Aydın, şunları söyledi:

"Gençliğimizi, ilkokuldan itibaren ailesinden, sokağından, mahallesinden hasılı temel değerlerinden ayrıştıran hapishane modeli bir sistemin içinde yok ediyoruz. Özellikle kampüs -yurt sistemi gençliği dejenere etmektedir. 19 yaşına geldiği zaman yüzde 80'i hiçbir işe yaramayan bir orta öğretim diploması, 25 yaşına geldiği zaman yüzde 80'i hiçbir işe yaramayan bir üniversite diploması veriyoruz ve o genci bir daha kendini maddi-manevi toparlayamayacak kadar kişiliksizleştiriyoruz. Dünyanın en pahalı işsizler ordusunu yetiştiriyoruz. Büyük hayallerle ailelerin imkanlarını seferber ederek okuttukları evlatlarını ellerine hiçbir işe yaramayan bir üniversite diploması vererek evlerine geri gönderiyoruz. Daha önemlisi evlilik çağı 30'un üzerine çıkmış, nüfus artış hızımız Avrupa'nın altına inmiştir. Bir neslin imhasından öte bir milletin sonunu getirecek bir tehlikenin içindeyiz."











