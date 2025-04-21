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Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Jashari'yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Jashari'yi kabul etti

16:4321/04/2025, Pazartesi
AA
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Bakan Güler, Korgeneral Jashari ile bir araya geldi.
Bakan Güler, Korgeneral Jashari ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Orgeneral Gürak da yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Korgeneral Jashari ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Orgeneral Gürak da yer aldı.




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