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YEREL GÜNDEM

MİT Azerbaycan'da yakaladı: Firari FETÖ'cü Demirok kıskıvrak

FETÖ’nün emniyet ve TSK mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden firari Uğur Demirok, MİT operas-yonuyla Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MİT Azerbaycanda yakaladı: Firari FETÖcü Demirok kıskıvrak
Uğur Demirok.

Milli İstihbarat Teşkilatı, firari FETÖ’cüyü Azerbaycan’da kıskıvrak yakaladı. Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MAHREM YAPILANMADAYDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı. Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

FİRARİ SAVCI DA YAKALANDI

Öte yandan Kayseri’de kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ’cü bir Cumhuriyet Savcısı yakalandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik istihbari çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan hakkında kesinleşmiş hüküm bulunan ve Cumhuriyet Savcısı iken 2016 yılında KHK ile ihraç edilmiş 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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