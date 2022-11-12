Hablemitoğlu suikastında baş şüpheli

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikast soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturması kapsamındaki iddianame tamamlandı.

Necip Hablemitoğlu

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu’nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı.

Mustafa Özcan

Firari emekli Albay Levent Göktaş, şüpheli emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek’in Hablemitoğlu’nu “tasarlayarak öldürdükleri”ne iddianamede yer verildi. Bu kapsamda söz konusu isimlerin “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, ayrıca Göktaş’ın “örgüt kuruculuğu”ndan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek’in ise “suç örgütüne üyelik”ten 4 yıla kadar daha cezalandırılmaları istendi.

REKLAM

Enver Altaylı

Eski yüzbaşı Nuri Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak’ın da “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan 20 yıla kadar hapsi istenirken, Bozkır’ın “suç örgütüne üyelik”ten 4 yıla kadar daha cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Mehmet Narin hakkında “suç örgütüne üye olmak”tan 4 yıla kadar hapis istendi, 9 şüpheli için takipsizlik kararı verildi.

Levent Göktaş

Evinin önünde vuruldu

Akademisyen Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Hablemitoğlu’nun dikkatleri üzerine çekmesine neden olan çıkışı ise FETÖ’nün sözde “cemaat” olarak bilindiği yıllarda bu yapıya yönelik tespitleriydi.

“Gülen cemaati”nin devlet içine sızarak kritik kadroları tuttuğuna dikkati çeken Hablemitoğlu, “Köstebek” isimli kitabında “Gülen cemaati”nin silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini yaparak yapıyı “Fetullahçılar” olarak tanımladı. Örgütün hedefi haline gelen Hablemitoğlu, evinin önünde başından vurularak öldürüldü.

GÜNDEM Saadet Partisi'nin medya ayağı TV 5'te terör propagandası: Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü konuk edip övgüler dizdiler