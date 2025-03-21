Murat Ongun'un saadet zinciri: Medyadaki para kuleleri

Çocukluk arkadaşları yanında

Murat Ongun’un suç geliri oluşturup kullanırken birinci halkada Medya A.Ş. yöneticisi Barış Kılıç, çocukluk arkadaşı eski kameraman Emrah Bağdatlı ve yine çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş ile tekstilci/reklamcı Hüseyin Köksal üzerinden hareket ettiği tespit edildi.

İhaleler de faturalar da naylon

Barış Kılıç’ın gerçek ve naylon ihalelerin organizasyonunu gerçekleştirdiği, Emrah Bağdatlı’nın ise bu gerçek veya naylon ihalelere girecek firmaları organize ettiği, ihale sonuçlarını, naylon fatura kesecek şirketleri ve paralarının toplanması süreçlerini yönettiği ve nakit akışını gerçekleştirdiği belirlendi.

170 ihale evrakında sahtecilik

Suç örgütünün Murat Ongun kanadının 2022-2024 yılları arasında 20 şirkete ait 170 ihale evrakında sahtecilik yaptığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubesinin gerçekleştirdiği aramalar sırasında birçok kaşe ve dokümanın ele geçirildiği belirlendi.

Zarflarla paralar verildi

Murat Ongun’un örgütün amaçları doğrultusunda kayıt dışı parayı kullanarak çeşitli gazete ve televizyonlarda kadrolu gazeteciler, serbest çalışan gazeteciler ve influencerlar üzerinden bir ağ oluşturduğu, gizli tanıkların beyanları ile çok sayıda isme elden zarfla paralar verildiği tespit edildi.

Milli Gazete’ye de ödemeler yapıldı

Yine tanık beyanlarında Murat Ongun’un bu faaliyetleri yürütürken Soner Yalçın ve İsmail Saymaz ile koordineli hareket ettiği, Halk TV, Tele 1, Millî Gazete gibi kuruluşlarda çalışan gazeteciler ile serbest çalışan gazeteci ve influencerlara ödemeler yapıldı.

İsmail Saymaz ile yoğun trafik

Murat Ongun’un gazetecilere para dağıtma işlemlerinde yoğun olarak arkadaşı eski kameraman Emrah Bağdatlı’yı kullandığı, bu ismin yurt dışına kaçmadan önce en son Murat Ongun ile evinde görüştüğü, yurt dışına kaçar kaçmaz İsmail Saymaz ile yoğun telefon trafiğine girdiği, her iki durumun da dijital verilerle tespitli olduğu anlaşılmıştır.

Vatandaşın verileri ellerinde

Murat Ongun’a bağlı hareket eden örgütlü yapı kapsamında hareket eden Mustafa Nihat Sütlaş’ın ise “reklamistanbul” isimli bir firma kurduğu, firmada SGK’lı gözüken personellere de firmalar kurdurulduğu, hem kendi kurduğu firma, hem de çalışanlarına kurdurduğu firmalara ihaleler verilerek örgüte suç geliri oluşturulduğu,

Murat Ongun’un “reklamistanbul”firması üzerinden yapay zeka tabanlı bir yazılım hazırlattığı, bu yazılımın vatandaşlara ait kişisel verileri gizlice topladığı, tüm bu sürecin örgütün amaçları doğrultusunda önce İstanbullu vatandaşı sonra tüm vatandaşları yönlendirmeyi hedeflediği tespit edildi.

“Geleceğin Cumhurbaşkanı ile kötü olmak mı istiyorsunuz”

Suç örgütünün rüşvet taleplerini yerine getirmeyen firma sahiplerinin tehdit edildiği, yerel yönetimleri marifetiyle bu şirketlere astronomik cezalar uygulandığı ortaya çıktı.

Örneğin 2024 yılı sonunda Bakırköy Belediyesi tarafından Capacity AVM sahibine gidilerek AVM otopark işletmesinin talep edildiği, Capacity AVM sahibi bu talebi kabul etmeyince Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı tarafından 3 milyon Euro rüşvet istendi. Capacity AVM sahibi bu talebi de kabul etmeyince İBB iştirakler başkanı Ertan Yıldız’ın bizzat devreye girdiği, 2025 yılı başında Ertan Yıldız’ın adamı Süleyman Atik’in, Capacity AVM sahibi avukatları ile iletişime geçerek rüşvet tutarını 5 milyon Euroya çıkarttığı, Capacity AVM sahibi bu talebi de kabul etmeyince Süleyman Atik’in Capacity AVM avukatına ”Geleceğin Cumhurbaşkanı ile kötü olmak mı istiyorsunuz?” şeklinde tehditler savurduğu belirlendi. Bu görüşme sonrası Bakırköy Belediye Meclisi tarafından Capacity AVM’ye 197.000.000 TL para cezası kesildiği, tanık beyanları, baz ve hts kayıtları ile eşleştirmeler yapılarak ve inceleme yürütülerek anlaşılmıştır.



