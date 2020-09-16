Muş haberleri: Arabada maske takmak zorunlu oldu Muş'ta koronavirüsle ilgili yeni kural: Özel araçlarda maske takmak zorunlu oldu Muş Valiliği, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararları açıkladı. Valilik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında, seyahat halindeki tüm motorlu taşıtlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca açıklamada, "Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 16 Eylül 2020, 23:44 Son Güncelleme: 17 Eylül 2020, 00:08 AA