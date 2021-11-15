Gündem Evlat nöbetindeki anne nişanlı oğlunun damatlığını 22 yıldır saklıyor
MUŞ

Evlat nöbetindeki anne nişanlı oğlunun damatlığını 22 yıldır saklıyor

Muş’ta çocuğunun PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürülmesinden HDP’yi sorumlu tutan anne Şerife Güvenç, nişanlı oğlunun düğünde giyeceği damatlığı 22 yıldır döneceği umuduyla çeyiz sandığında saklıyor.

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Haber Merkezi İHA
Muş haberleri: Evlat nöbetindeki anne nişanlı oğlunun damatlığını 22 yıldır saklıyor
Şerife Güvenç

Muş’ta HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren anne Şerife Güvenç, 1999 yılında PKK terör örgütü tarafından kandırılan oğlunun döneceği günü umutla bekliyor.

İHA

22 yıldır oğlunun hasretiyle yaşayan Şerife Güvenç, her gün evladının döneceği umuduyla pencerenin önünde yol gözlüyor.

Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur
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Evlat nöbetindeki anne: 32 çocuk geldi, inşallah oğlum 33'üncü olur

İHA

Nişanlı oğlu Mehmetşah Güvenç’in damatlığı ve çeyizini sandıkta muhafaza eden anne Güvenç, hala evladının düğününü yapacağı günü özlemle bekliyor.

İHA

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini gece de sürdürecek
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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini gece de sürdürecek

"22 yıldır pencerenin önünde oğlumu bekliyorum"

22 yıldan bu yana oğlunun kayıp olduğunu ve hiçbir haber alamadığını ifade eden anne Şerife Güvenç, "Oğlum nişanlıydı ve düğün hazırlığı yaptık. Oğlum düğün masrafları için İstanbul’a çalışmaya gitmişti. Birden İstanbul’da ortadan kayboldu. Oğlum neredeysen gel seni özledik. Gel devlete teslim ol. Sana kimse bir şey yapmıyor. Korkma gel. 22 yıldır pencerenin önünde oğlumu bekliyorum” dedi.

İHA
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