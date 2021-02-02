Muş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Türkiye'nin dört bir yanında depremler olmaya devam ediyor. Dün sabah saatlerinde İzmir'de başlayan deprem fırtınası, gece saatlerinde Kayseri'ye sıçradı. Bu sabah da bir deprem haberi Muş'tan geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Muş'ta merkez üssü Mescitli olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09.35'te gerçekleşen depremin derinliği 4.8 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD ise depremin merkez üssünü Varto ilçesi olarak duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü ise 3.8 olarak duyurdu.

GÜNDEM Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Evlerde çatlaklar oluştu

GÜNDEM İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu