Gündem Muşta 4 büyüklüğünde deprem
MUŞ

Muş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Türkiye sallanmaya devam ediyor. Muş'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün sabah İzmir'de başlayan sarsıntılar gece saatlerine kadar sürdü. Beşik gibi sallanan İzmir'in ardında bir deprem de Kayseri de meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muş'ta 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Muş'ta 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Türkiye'nin dört bir yanında depremler olmaya devam ediyor. Dün sabah saatlerinde İzmir'de başlayan deprem fırtınası, gece saatlerinde Kayseri'ye sıçradı. Bu sabah da bir deprem haberi Muş'tan geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Muş'ta merkez üssü Mescitli olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09.35'te gerçekleşen depremin derinliği 4.8 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD ise depremin merkez üssünü Varto ilçesi olarak duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü ise 3.8 olarak duyurdu.

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