Muş'ta bir saatlik düğünün 40 dakikası takı töreniyle geçti: Genç çifte bir milyon TL'lik altın ve para takıldı

Aynı zamanda Yenişehir ilçesinde vaizlik de yapan aşiret üyesi Yusuf Durmaz, takı isteme geleneğinin bölgede büyük bir sorun olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: Derneğimizin büyükleriyle bir araya gelerek karar aldık. Çünkü bu öyle bir sorun ki herkes oğlunu evlendirecek güçte değil. Özellikle altının ne kadar pahalı olduğu da ortadadır. Dolayısıyla birbirini seven gençler bu şekilde bir yükle karşılaştığı zaman kaçma olayları da oluyordu. Bu kaçma neticesinde de düşmanlıklar, husumetler ve hatta Allah muhafaza daha kötü sonuçlar doğuyordu. Hem gençler bize başvurdu hem de biz de bunun farkında olarak derneğimizin büyükleri ile birlikte burada toplandık ve bu kararı aldık. Herkesin alabileceği miktarda bir karara vardık. İnşallah hem aşiretimiz hem bölgemiz bu kararları dikkate alarak bundan sonra bu şekilde birbirlerini çok fazla masrafa sokmadan gençlerimizin evlenmesine yardımcı olur. Bu dinimizin de emridir. Peygamberimiz, 'En hayırlı düğün, en az masraflı olan düğündür' demiş.