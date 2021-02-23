Gündem Muşta gençleri kandırıp dağa kaçıranlara operasyon 23 gözaltı
MUŞ

Muş'ta gençleri kandırıp dağa kaçıranlara operasyon: 23 gözaltı

Muş merkezli yedi ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına aldı. Gençleri kandırıp PKK'nın dağ yapılanmasına kaçırdıkları belirlenen zanlılardan altısı tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Muş'ta terör operasyonu: 6 kişi tutuklandı.
Muş'ta terör operasyonu: 6 kişi tutuklandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğünce Muş merkezli, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde yapılan operasyonlarda; PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, kırsal alana eleman kazandırma çabası içerisinde olan ve yasadışı etkinliklere katıldıkları tespit edilen 23 şahıs yakalandı.

Van'da HDP'li beş isim hakkında soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
Van'da HDP'li beş isim hakkında soruşturma başlatıldı

Zanlılardan altısı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2’si adli kontrol kararı ile 15’i ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirilmişti.

HDP Kandil’in arka bahçesi
GÜNDEM
HDP Kandil’in arka bahçesi

PKK'lı Karasu: Soylu bizi muhatap almıyor önceki iktidarlar döneminde görüşme için vekil gönderirlerdi
OYNAT 01:28
PKK'lı Karasu: Soylu bizi muhatap almıyor önceki iktidarlar döneminde görüşme için vekil gönderirlerdi
Türkiye'nin Irak'ın Kuzey'inde gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu, yeni açıklama yayımladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun örgütü muhatap almadığını belirten Karasu, 'PKK'yla görüşür mü hiç? Bizi muhatap alır mı? Önceki hükümetler bunu sorun etmiyordu milletvekili gönderip görüşüyorlardı. Burada muhalefet de fırsatı değerlendiremedi. Hükümeti yıkabilirlerdi' ifadelerini kullandı.
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