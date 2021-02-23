Muş'ta gençleri kandırıp dağa kaçıranlara operasyon: 23 gözaltı

PKK'lı Karasu: Soylu bizi muhatap almıyor önceki iktidarlar döneminde görüşme için vekil gönderirlerdi

Türkiye'nin Irak'ın Kuzey'inde gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu, yeni açıklama yayımladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun örgütü muhatap almadığını belirten Karasu, 'PKK'yla görüşür mü hiç? Bizi muhatap alır mı? Önceki hükümetler bunu sorun etmiyordu milletvekili gönderip görüşüyorlardı. Burada muhalefet de fırsatı değerlendiremedi. Hükümeti yıkabilirlerdi' ifadelerini kullandı.

