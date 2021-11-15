Muş'ta oğlu dağa kaçırılan anne evladına kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor

Muş'ta, 22 yıl önce çalışmak için gittiği İstanbul'da kandırılarak dağa götürülen Mehmetşah Güvenç'in annesi Şerife Güvenç, oğluna kavuşacağı günü bekliyor.

Merkeze bağlı Yücetepe köyünde yaşayan 8 çocuk annesi Güvenç'in oğlu, 1999 yılında nişanlandıktan sonra düğün masraflarını karşılamak için İstanbul'a gitti.

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Buradaki bir fırında çalışan oğlu, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen Güvenç, geçen hafta çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan ailelere katıldı.

Yıllardır görmediği oğluna kavuşacağı günün hayaliyle yaşayan acılı anne, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

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Güvenç, 22 yıldır oğlunun yolunu gözlediğini söyledi.

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Oğlunun, fırında çalıştığı sırada terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatan Güvenç, "22 yıldır kendisinden bir haber alamadık. Aile olarak çok acı çekiyoruz. Her gün döneceği günü umutla bekliyoruz. Evladımın yolunu gözlüyorum. 22 yıldır damatlığını ve çeyizlerini sandıkta saklıyorum. Sabahlara kadar uyku uyumuyorum. Oğluma sesleniyorum, gel şefkatli devletimize teslim ol. Sana kimse bir şey yapmıyor, korkma." dedi.

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