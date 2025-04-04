Müstehcenlikle dolu şarkıları öğrencilerine söyletiyordu: TikTokçu öğretmene soruşturma

Şırnak'ta öğrencilerine 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren sözlerle dolu şarkıları söyleten ve TikTok hesabından paylaşan öğretmen R.T.Ç. hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Şırnak'ta bir okulda kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki toplamıştı. Rap müzik adı altında öğrencileri adeta zehirleyen, müstehcen ifadelerin yer aldığı şarkı sınıfta bir öğrenciye söyletildi, ekrana yansıtılan şarkının kapak fotoğrafı ise skandalı bir başka boyuta taşımıştı.
Dikkatlerden kaçmayan fotoğrafta silüet şeklinde bir kadının ağzına silah doğrultulduğu görülmüştü.
Skandal görüntüleri, müzik öğretmeni TikTok hesabından paylaşmıştı.
Öğretmene soruşturma
Tepki çeken paylaşımın ardından R.T.Ç. sosyal medya hesabını kapatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.