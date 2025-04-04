Müstehcenlikle dolu şarkıları öğrencilerine söyletiyordu: TikTokçu öğretmene soruşturma

Şırnak'ta bir okulda kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki toplamıştı. Rap müzik adı altında öğrencileri adeta zehirleyen, müstehcen ifadelerin yer aldığı şarkı sınıfta bir öğrenciye söyletildi, ekrana yansıtılan şarkının kapak fotoğrafı ise skandalı bir başka boyuta taşımıştı.