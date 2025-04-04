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Müstehcenlikle dolu şarkıları öğrencilerine söyletiyordu: TikTokçu öğretmene soruşturma

Müstehcenlikle dolu şarkıları öğrencilerine söyletiyordu: TikTokçu öğretmene soruşturma

18:314/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
DHA
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Öğrencilerine müstehcen sözlerle dolu şarkılar söyleten öğretmen.
Öğrencilerine müstehcen sözlerle dolu şarkılar söyleten öğretmen.

Şırnak'ta öğrencilerine 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren sözlerle dolu şarkıları söyleten ve TikTok hesabından paylaşan öğretmen R.T.Ç. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ta bir okulda kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki toplamıştı. Rap müzik adı altında öğrencileri adeta zehirleyen, müstehcen ifadelerin yer aldığı şarkı sınıfta bir öğrenciye söyletildi, ekrana yansıtılan şarkının kapak fotoğrafı ise skandalı bir başka boyuta taşımıştı.

Dikkatlerden kaçmayan fotoğrafta silüet şeklinde bir kadının ağzına silah doğrultulduğu görülmüştü.

Skandal görüntüleri, müzik öğretmeni TikTok hesabından paylaşmıştı.


YouTube
Müstehcenlikle dolu şarkıları öğrencilerine söyletiyordu: TikTokçu öğretmene soruşturma
Gündem / Şırnak
04 Nisan, Cuma

Öğretmene soruşturma

Tepki çeken paylaşımın ardından R.T.Ç. sosyal medya hesabını kapatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.






#Şırnak
#Rap
#Öğretmen
#Soruşturma

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