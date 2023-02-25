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Niğde'deki deprem sonrası Okan Tüysüz'den ürküten açıklama: 7,7 ve 7,6'lık depremler Türkiye'nin fay dengesini değiştirdi

Niğde'de bugün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jeolog Okan Tüysüz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin fay dengesini değiştirmiş olabileceğini söyledi.

21:04 . 25/02/2023 Cumartesi
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Jeolog Okan Tüysüz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin fay dengesini değiştirdiğini söyledi. (Arşiv)

Jeolog Okan Tüysüz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin fay dengesini değiştirdiğini söyledi. (Arşiv)

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sallanan Türkiye, deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan depremlerin yaraları hızla sarılırken, bölgede ise artçı sarsıntılar devam ediyor.

Bölgedeki artçı sarsıntılar paniğe neden olurken bugün Niğde'de de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

"Türkiye'nin fay dengesi değişti"

Merkez üssü Bor ilçesi olan depreme ilişkin ise Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tüysüz, 7,7 ve 7,6'lık depremlerden sonra Türkiye'nin hemen hemen bütün fayların dengelerinde değişme olduğunu söyledi.

Ancak Tüysüz, bu değişimin batılara gidecek, Ege ve İstanbul'u etkileyecek bir değişim olmadığını da sözlerine ekledi.



#Niğde depremi
#Niğde deprem
#Kahramanmaraş
#asrın felaketi
#Okan Tüysüz
33 dakika önce
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Niğde'deki deprem sonrası Okan Tüysüz'den ürküten açıklama: 7,7 ve 7,6'lık depremler Türkiye'nin fay dengesini değiştirdi
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