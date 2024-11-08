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Odatv'den AK Parti'nin engelli milletvekiline saygısızlık

Odatv'den AK Parti'nin engelli milletvekiline saygısızlık

10:148/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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AK Parti milletvekili Serkan Bayram
AK Parti milletvekili Serkan Bayram

CHP yandaşı OdaTV, AK Parti'nin engelli İstanbul Milletvekili Serkan Bayram için uygunsuz bir manşet attı. Bayram için "Açtı ağzını yumdu gözünü" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu'nunda AK Parti'nin engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın önerisi üzerine engelli vatandaşlara kaymakam olma yolunu açacak dahiliye kanunu görüşüldü.

CHP yandaşı OdaTV, Serkan Bayram'ın TBMM'de gazetecilere yaptığı konuşmayı skandal sözlerle duyurdu.

Bayram için "Açtı ağzını yumdu gözünü" ifadelerini kullanan OdaTV, saygısızlığı nedeniyle tepkilerin hedefi oldu.



#odatv
#Serkan Bayram
#AK Parti

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