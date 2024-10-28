Karanlık Oda: 'Türk ile Kürt'ün birbirini sevmesinden rahatsız oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi hem dini hem de siyasi bir farzdır" sözlerinin Yeni Şafak tarafından manşete taşınması, CHP yandaşı OdaTV'nin zoruna gitti. Yeni Şafak gazetesinin "Öcalan'ın yeri İmralı'dır" manşetini hatırlatan OdaTV, 'Yeni Şafak taraf değiştirdi' diyerek kirli bir algı operasyonuna soyundu. Kurulduğu günden beri "doğruya doğru yanlışa yanlış" çizgisinden sapmayan Yeni Şafak'ın bu tavrına uzak olan 'Karanlık Oda'; Türkiye'nin birlik ve beraberlik ruhuna olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim Salı günü partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan için “Tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de konuşsun, terörün tamamen bittiğini haykırsın. Bu kararlılığı gösterirse umut hakkından yararlanmasının önü ardına kadar açılsın” ifadelerini kullanması tartışmaları da beraberinde getirdi.
'Öcalan'ın yeri İmralı'dır'
- “Son dönemde teröristbaşı Öcalan’ın sıklıkla gündeme getirilmesi dikkat çekiyor. Son olarak MHP lideri Bahçeli’nin, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” sözleri de tartışma konusu oldu. Bazıları bu sözleri “Öcalan serbest bırakılacak” şeklinde yorumladı. Ancak kamuoyuna göre on binlerce kişinin ölümünden sorumlu elebaşının yeri İmralı."
Bahçeli: Türk ile Kürt'ün birbirini sevmesi farzdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz cumartesi günü Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından parti genel merkezinde düzenlenen "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada da önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir" ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak gazetesi, teröre karşı vatandaşa birlik çağrısı yapan Bahçeli'nin bu sözlerini 27 Ekim tarihinde manşetine taşıdı.