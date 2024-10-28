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Karanlık Oda: 'Türk ile Kürt'ün birbirini sevmesinden rahatsız oldu

Karanlık Oda: 'Türk ile Kürt'ün birbirini sevmesinden rahatsız oldu

14:5828/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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OdaTV'nin algı operasyonu yine elinde patladı.
OdaTV'nin algı operasyonu yine elinde patladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi hem dini hem de siyasi bir farzdır" sözlerinin Yeni Şafak tarafından manşete taşınması, CHP yandaşı OdaTV'nin zoruna gitti. Yeni Şafak gazetesinin "Öcalan'ın yeri İmralı'dır" manşetini hatırlatan OdaTV, 'Yeni Şafak taraf değiştirdi' diyerek kirli bir algı operasyonuna soyundu. Kurulduğu günden beri "doğruya doğru yanlışa yanlış" çizgisinden sapmayan Yeni Şafak'ın bu tavrına uzak olan 'Karanlık Oda'; Türkiye'nin birlik ve beraberlik ruhuna olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim Salı günü partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan için “Tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de konuşsun, terörün tamamen bittiğini haykırsın. Bu kararlılığı gösterirse umut hakkından yararlanmasının önü ardına kadar açılsın” ifadelerini kullanması tartışmaları da beraberinde getirdi.

'Öcalan'ın yeri İmralı'dır'

Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası Yeni Şafak Gazetesi, 23 Ekim Çarşamba günü "
Öcalan'ın yeri İmralı'dır"
başlıklı manşetiyle büyük yankı uyandırdı. Areda'nın araştırmasına yer verilen haberde, toplumun %65’inin, Öcalan’ın Meclis’te konuşmasına karşı olduğu belirtildi ve şu ifadeler yer aldı:
  • “Son dönemde teröristbaşı Öcalan’ın sıklıkla gündeme getirilmesi dikkat çekiyor. Son olarak MHP lideri Bahçeli’nin, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” sözleri de tartışma konusu oldu. Bazıları bu sözleri “Öcalan serbest bırakılacak” şeklinde yorumladı. Ancak kamuoyuna göre on binlerce kişinin ölümünden sorumlu elebaşının yeri İmralı."

Bahçeli: Türk ile Kürt'ün birbirini sevmesi farzdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz cumartesi günü Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından parti genel merkezinde düzenlenen "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada da önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir" ifadelerini kullandı.


Yeni Şafak gazetesi, teröre karşı vatandaşa birlik çağrısı yapan Bahçeli'nin bu sözlerini 27 Ekim tarihinde manşetine taşıdı.

Birlik vurgusu OdaTV'nin zoruna gitti

Ancak bu durum, CHP yandaşı medya organı OdaTV'nin zoruna gitti.
OdaTV,
"Dört günde ne değişti: Yeni Şafak, Öcalan'ın yerini 'unuttu'"
başlıklı haberiyle skandal bir algı operasyonuna imza attı. 'Türk ile Kürt'ün birbirini sevmesinden rahatsız olan' muhalefet yandaşı medya, "Yeni Şafak tavır değiştirdi" diyerek açıkça gazetemizi hedef aldı.

Yeni Şafak doğruya 'doğru' yanlışa 'yanlış' der

Yeni Şafak'ın kurulduğu günden beri izlediği
"doğruya doğru yanlışa yanlış"
çizgisine uzak olan 'Karanlık Oda', yürütmeye çalıştığı bu son algı operasyonuyla, Türkiye'nin birlik ve beraberlik ruhuna olan düşmanlığını bir kez daha ilan etmiş oldu.
AK Partili isimleri hedef alan fondaş medyanın son oyunu elinde patladı: Erkoç'un ailesinin gurbetçi olduğu ortaya çıktı

CHP destekçisi medya tarafından son günlerde; AK Partili isimlerin sosyal medya paylaşımları üzerinden, linç operasyonları düzenlenmeye başladı. Yandaş medya, paylaşımlar üzerinden 'şatafatlı hayat' yaftasıyla olayları çarpıtırken, CHP'li ve DEM'li siyasetçilerin lüks hayat ve torpil vurgunlarının da üzerini kapatıyor. Odatv de yaptığı son haberde AK Parti Gençlik Teşkilatı'nda gönüllü çalışan Seçil Baştar Erkoç'u hedef aldı. Erkoç'un lüks bir hayat sürdüğünü iddia eden odatv'nin gerçek dışı iddialarını ise AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ortaya çıkardı. İnan, Erkoç'un gönüllü olarak çalışan bir teşkilat mensubu olduğunu belirterek, "Arkadaşımızın ailesi yurt dışında yaşayan gurbetçi bir ailedir, paylaşımında hiçbir görgüsüzlük ve lüks yoktur" dedi.






#OdaTV
#Yeni Şafak
#Devlet Bahçeli

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