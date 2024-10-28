Karanlık Oda: 'Türk ile Kürt'ün birbirini sevmesinden rahatsız oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim Salı günü partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan için “Tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de konuşsun, terörün tamamen bittiğini haykırsın. Bu kararlılığı gösterirse umut hakkından yararlanmasının önü ardına kadar açılsın” ifadelerini kullanması tartışmaları da beraberinde getirdi.

“Son dönemde teröristbaşı Öcalan’ın sıklıkla gündeme getirilmesi dikkat çekiyor. Son olarak MHP lideri Bahçeli’nin, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” sözleri de tartışma konusu oldu. Bazıları bu sözleri “Öcalan serbest bırakılacak” şeklinde yorumladı. Ancak kamuoyuna göre on binlerce kişinin ölümünden sorumlu elebaşının yeri İmralı."

“Son dönemde teröristbaşı Öcalan’ın sıklıkla gündeme getirilmesi dikkat çekiyor. Son olarak MHP lideri Bahçeli’nin, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” sözleri de tartışma konusu oldu. Bazıları bu sözleri “Öcalan serbest bırakılacak” şeklinde yorumladı. Ancak kamuoyuna göre on binlerce kişinin ölümünden sorumlu elebaşının yeri İmralı."

Son dönemde teröristbaşı Öcalan’ın sıklıkla gündeme getirilmesi dikkat çekiyor. Son olarak MHP lideri Bahçeli’nin, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” sözleri de tartışma konusu oldu. Bazıları bu sözleri “Öcalan serbest bırakılacak” şeklinde yorumladı. Ancak kamuoyuna göre on binlerce kişinin ölümünden sorumlu elebaşının yeri İmralı. Areda'nın yaptığı ankete göre halkın yüzde 65'i Öcalan'ın Meclis'e getirilip konuşturulmasını yanlış buluyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz cumartesi günü Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından parti genel merkezinde düzenlenen "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada da önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir" ifadelerini kullandı.