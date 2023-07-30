Odatv'den CHP'ye: Nerede bu reklam paraları?

Muhalefet yandaşı Odatv, CHP'nin reklam için harcadığı 367 milyon liranın nereye gittiğini sordu.
"Biz Medyascope olarak bayağı azını aldık"
Bu açıklamaların ardından 367 milyonluk reklam bütçesinin nereye harcandığı muhalefet yandaşı Odatv tarafından da irdelendi.
'Nerede reklam paraları?'
Odatv, yayınladığı haberde bu paraların internet sitelerine ve Facebook'a harcanmadığını belirterek 'Nerede reklam paraları?' diye sordu.
CHP yönetimi suspus
CHP'den para alan bazı medya organlarının yöneticileriyle görüşen Odatv, alınan reklam ücretinin çok cüzi bir miktar olduğuna dikkat çekerek 367 milyonun kimlere verildiğinin açıklanmasını istedi.
Haberde CHP yönetiminin bu sorular karşısında suspus olduğu vurgulandı.