Odatv'den CHP'ye: Nerede bu reklam paraları?

Halk TV ile sözleşmelerini fesheden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Soner Yalçın'ın CHP'nin yandaş gazetecileri fonladığını söylemesi üzerine yeni hedefini belirledi. "Odatv'nin geliri nereden onu sorun. Eskiden açıp okurdum, şimdi güvenmiyorum" diye konuşan Kılıçdaroğlu'na Soner Yalçın'dan cevap geldi. Kılıçdaroğlu'nun aklını kaybetmiş gibi davrandığını söyleyen Yalçın, "Koca CHP Genel Başkanı, dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi. Her gün bir tuhaf söz söylüyor. Daha geçen gün arayı düzeltmek için ne yaptığını, kime ne telefon açtığını kendisi açıklasın, ayıptır." dedi.