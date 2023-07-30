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Odatv'den CHP'ye: Nerede bu reklam paraları?

CHP'nin 367 milyonluk reklam bütçesinin nereye harcandığı konusu muhalefet yandaşı medya tarafından irdelenmeye başlandı. Odatv, yayınladığı haberde bu paraların internet sitelerine ve Facebook'a harcanmadığını belirterek 'Nerede reklam paraları?' diye sordu. Söz konusu haberde CHP yönetiminin bu sorular karşısında suspus olduğu vurgulandı.

10:29 . 30/07/2023 Pazar
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Muhalefet yandaşı Odatv, CHP'nin reklam için harcadığı 367 milyon liranın nereye gittiğini sordu.

Muhalefet yandaşı Odatv, CHP'nin reklam için harcadığı 367 milyon liranın nereye gittiğini sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in para karşılığı haber yaptırdıklarını,
"Halk TV'den başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam."
sözleriyle itiraf etmesinin ardından, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, CHP'nin paralı bir trol ordusu olduğundan bahsederek, "
Bir takım YouTuber'lara gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor"
dedi.

"Biz Medyascope olarak bayağı azını aldık"


Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır ise
"Neyi, nerede harcadılar açıkçası bilmiyorum. Biz Medyascope olarak herhalde CHP reklam bütçesinden bu 360 milyon TL'nin milyonda birini demeyeceğim ama bayağı azını aldık."
ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından 367 milyonluk reklam bütçesinin nereye harcandığı muhalefet yandaşı Odatv tarafından da irdelendi.

'Nerede reklam paraları?'

Odatv, yayınladığı haberde bu paraların internet sitelerine ve Facebook'a harcanmadığını belirterek 'Nerede reklam paraları?' diye sordu.

Söz konusu haberde,
"Sokaklardaki afişler ve panoların eksikliği göze çarpmış, dijital mecralarda ve sosyal medya platformlarında da CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun yeterince görünür olmaması tartışma yaratmıştı. Facebook'a da reklam bütçesinden para ayrılmamasının yankıları sürerken, şimdi de CHP'nin internet sitelerine de reklam vermediği ortaya çıktı."
denildi.

CHP yönetimi suspus

CHP'den para alan bazı medya organlarının yöneticileriyle görüşen Odatv, alınan reklam ücretinin çok cüzi bir miktar olduğuna dikkat çekerek 367 milyonun kimlere verildiğinin açıklanmasını istedi.

Haberde CHP yönetiminin bu sorular karşısında suspus olduğu vurgulandı.





#CHP
#Odatv
#Reklam
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