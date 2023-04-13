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Odatv’den Bozdağ’a algı operasyonu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün Şanlıurfa’da büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen Ak Parti aday tanıtım toplantısına katıldı. Tanıtım toplantısına Togg ile giden Bozdağ, 2 bin araçlık konvoyla karşılandı. Kapalı spor salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına 7 bin kişi katıldı. Odatv'nin sitesinde paylaşılan 'Bozdağ'ın konuşma yaptığı salonda koltukların boş olması dikkat çekti' başlıklı yalan haber ise tepki topladı.

23:27 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
OdaTV Bakan Bozdağ'ın katılımda bulunduğu AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday tanıtımına ilişkin salonun boş olduğuna dair yalan haber paylaşmıştı.

OdaTV Bakan Bozdağ'ın katılımda bulunduğu AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday tanıtımına ilişkin salonun boş olduğuna dair yalan haber paylaşmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı katıldı.


Şanlıurfa’ya TOGG ile giden Bekir Bozdağ 2 bin araçlık konvoyla karşılandı. Kapalı spor salonundaki tanıtım toplantısına 7 bin kişi katıldı.



ODATV’den yalan haber


ODATV ise “Bozdağ'ın konuşma yaptığı salonda koltukların boş olması dikkat çekti.” başlıklı haber yayınladı.


Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin ise Twitter hesabından yayınladığı görüntüler ile ODATV’yi yalanladı. Görüntülerde kapalı spor salonunun dolu olduğu görülüyor.



#Bekir Bozdağ
#OdaTV
#Şanlıurfa
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