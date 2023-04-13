Odatv’den Bozdağ’a algı operasyonu

OdaTV Bakan Bozdağ'ın katılımda bulunduğu AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday tanıtımına ilişkin salonun boş olduğuna dair yalan haber paylaşmıştı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı katıldı.
Şanlıurfa’ya TOGG ile giden Bekir Bozdağ 2 bin araçlık konvoyla karşılandı. Kapalı spor salonundaki tanıtım toplantısına 7 bin kişi katıldı.
ODATV’den yalan haber
ODATV ise “Bozdağ'ın konuşma yaptığı salonda koltukların boş olması dikkat çekti.” başlıklı haber yayınladı.
Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin ise Twitter hesabından yayınladığı görüntüler ile ODATV’yi yalanladı. Görüntülerde kapalı spor salonunun dolu olduğu görülüyor.