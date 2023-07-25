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Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na yakın medyayı bir bir harcıyor: Halk TV'den sonra Odatv'yi hedef alıp Sözcü'ye de gözdağı verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı 'değişim' hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yapan Halk TV ile sözleşmeleri sonlandırdı. Yaşananlar sonrasında kendisine yeni hedef belirleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin yandaş gazetecileri fonladığını öne süren Soner Yalçın'ın Odatv'sini işaret edip, "Odatv'nin geliri nereden onu sorun? Eskiden açıp okurdum, şimdi güvenmiyorum" diye konuştu. CHP lideri, sözlerinin devamında İmamoğlu'nun çıkışlarıyla paralel yayınlar yapan Sözcü TV'yi de gözdağı verdi.

22:23 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini hedef alan Odatv'nin İmamoğlu tarafından fonlandığını ima etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini hedef alan Odatv'nin İmamoğlu tarafından fonlandığını ima etti.

Seçim yenilgi rekortmeni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs sonrasında parti tabanından ve seçmenlerden kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedildi. CHP'den yapılan açıklamada, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir." ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu, bugünkü parti grup toplantısında Halk TV'yi hedef alıp,
"Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam CHP'yi konuşuyorlar. Tanju Özcan burada eylem yapıyor, canlı veriyorlar. Madem öyle, destek olmayacağız"
dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan kendisine karşı 'değişim' diyen yandaşlarına yeni unvan: Satılık kalemler

Kılıçdaroğlu, kendisini istifaya davet eden CHP'li gazetecilere "satılık kalemler" demişti. İmamoğlu'na yakın Soner Yalçın'ın Odatv'si de Kılıçdaroğlu'na,
"Kim, ne kadar para aldı açıkla"
çağrısında bulunmuştu.
Yalçın, CHP yandaşı Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu'na 75 bin TL ödendiğini iddia edip aralarında Murat Ağırel'in de bulunduğu birtakım yandaşları
"CHP'nin rüşvetçi kalemleri"
olarak lanse etmişti.

Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na yakın medyayı bir bir harcıyor: Halk TV'den sonra Odatv'yi hedef alıp Sözcü'ye de gözdağı verdi

Yaşananlar sonrasında kendisine yeni hedef belirleyen Kılıçdaroğlu, Yalçın'ın Odatv'sini işaret edip,
"Odatv'nin geliri nereden onu sorun? Eskiden açardım okurdum şimdi güvenmiyorum"
diye konuştu.
Cumhuriyet gazetesinden Murat Ağırel'e konuşan Kılıçdaroğlu,
"Odatv’nin geliri nereden onu sorun? Odatv’den Barışlar niye ayrıldı. Müyesser Yıldız niye ayrıldı. Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv’yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum."
dedi.

CHP lideri, sözlerinin devamında İmamoğlu'na paralel yayınlar yapan Sözcü TV'yi de gözdağı verdi.

"Günün 24 saati envai çeşit yalanlar yanlışlar"

Ağırel konuya ilişkin yazısında CHP lideriyle yaptığı görüşmeden şu notu düştü:

"Kılıçdaroğlu, Sözcü’de çıkan haberdeki sözleriyle ilgili de grup toplantılarında yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını istedi ve “Benim grup toplantıları dışında açıklamam yok. Malum troll hesaplar alıyorlar sanki ben söylemişim gibi yazıyorlar. Hangi birini düzelteceksiniz günün 24 saati envai çeşit yalanlar yanlışlar… Hangisini düzelteceksiniz”
ifadelerini kullandı.

En nihayetinde de yaşananlarla ilgili “Biz sizlerle ilgili bir cümle kurarken son derece duyarlı davranıyoruz. Şimdiye kadar da hiç kullanmadık zaten öyle bir cümle. Bir şey olursa da zaten açarız konuşuruz” dedi ve görüşmeyi tamamladık."


Selvi ile Yiğitel Halk TV'yi fonlayıp Yeni Şafak'ı hedef gösteren Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığını anlattı: Müfettişler Albayrak Grubu'nun bir kuruş aldığını tespit edemedi
Selvi ile Yiğitel Halk TV'yi fonlayıp Yeni Şafak'ı hedef gösteren Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığını anlattı: Müfettişler Albayrak Grubu'nun bir kuruş aldığını tespit edemedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı değişim hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen yayınlar yaptığı gerekçesiyle partisi tarafından fonlanan Halk TV ile iş birliğini kesti. Yaşananlar sonrasında CHP liderinin Albayrak Grubu'nu hedef alan skandal açıklamaları akıllara geldi. Kendisine yakın medyayı fonlayıp Yeni Şafak'ı AK Parti tarafından fonlanmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığını gazeteciler Abdulkadir Selvi ve Melik Yiğitel anlattı. Selvi, "28 Şubat dönemi, müfettişler Yeni Şafak'a girip çıkıyordu. Hiçbirisi parasal bağlantı tespit edemedi" derken Yiğitel ise, "Yeni Şafak Grubu reklam dışında hiçbir şekilde AK Parti'den ya da hükümetten bir kuruş bile para almadığını, Kılıçdaroğlu'nun bunu ispat etmesi gerektiğini söyledi. Ama Kılıçdaroğlu'nun kendisinin medyayı beslediği ortaya çıktı" diye konuştu.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#Halk TV
#OdaTV
#Sözcü
#Soner Yalçın
#Murat Ağırel
3 saat önce
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