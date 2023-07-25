Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini hedef alan Odatv'nin İmamoğlu tarafından fonlandığını ima etti.
Seçim yenilgi rekortmeni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs sonrasında parti tabanından ve seçmenlerden kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedildi. CHP'den yapılan açıklamada, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir." ifadeleri yer aldı.
Kılıçdaroğlu'ndan kendisine karşı 'değişim' diyen yandaşlarına yeni unvan: Satılık kalemler
Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na yakın medyayı bir bir harcıyor: Halk TV'den sonra Odatv'yi hedef alıp Sözcü'ye de gözdağı verdi
CHP lideri, sözlerinin devamında İmamoğlu'na paralel yayınlar yapan Sözcü TV'yi de gözdağı verdi.
"Günün 24 saati envai çeşit yalanlar yanlışlar"
Ağırel konuya ilişkin yazısında CHP lideriyle yaptığı görüşmeden şu notu düştü:
En nihayetinde de yaşananlarla ilgili “Biz sizlerle ilgili bir cümle kurarken son derece duyarlı davranıyoruz. Şimdiye kadar da hiç kullanmadık zaten öyle bir cümle. Bir şey olursa da zaten açarız konuşuruz” dedi ve görüşmeyi tamamladık."