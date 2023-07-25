Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na yakın medyayı bir bir harcıyor: Halk TV'den sonra Odatv'yi hedef alıp Sözcü'ye de gözdağı verdi

Seçim yenilgi rekortmeni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs sonrasında parti tabanından ve seçmenlerden kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedildi. CHP'den yapılan açıklamada, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir." ifadeleri yer aldı.

"Odatv’nin geliri nereden onu sorun? Odatv’den Barışlar niye ayrıldı. Müyesser Yıldız niye ayrıldı. Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv’yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum."

"Odatv’nin geliri nereden onu sorun? Odatv’den Barışlar niye ayrıldı. Müyesser Yıldız niye ayrıldı. Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv’yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum."

"Kılıçdaroğlu, Sözcü’de çıkan haberdeki sözleriyle ilgili de grup toplantılarında yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını istedi ve “Benim grup toplantıları dışında açıklamam yok. Malum troll hesaplar alıyorlar sanki ben söylemişim gibi yazıyorlar. Hangi birini düzelteceksiniz günün 24 saati envai çeşit yalanlar yanlışlar… Hangisini düzelteceksiniz”

"Kılıçdaroğlu, Sözcü’de çıkan haberdeki sözleriyle ilgili de grup toplantılarında yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını istedi ve “Benim grup toplantıları dışında açıklamam yok. Malum troll hesaplar alıyorlar sanki ben söylemişim gibi yazıyorlar. Hangi birini düzelteceksiniz günün 24 saati envai çeşit yalanlar yanlışlar… Hangisini düzelteceksiniz”

En nihayetinde de yaşananlarla ilgili “Biz sizlerle ilgili bir cümle kurarken son derece duyarlı davranıyoruz. Şimdiye kadar da hiç kullanmadık zaten öyle bir cümle. Bir şey olursa da zaten açarız konuşuruz” dedi ve görüşmeyi tamamladık."