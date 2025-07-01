Ordu'da, 11 farklı kurumun katılımı ile oluşturulan komisyon 2 hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek. Yapılan çalışmalarda çotanak ve dallar sayılarak zararlılar, hastalıklar, fındıkta doluluk oranlarının tespiti yapılacak. Sonrasında ise tahmini rekolte açıklanacak. Perşembe ilçesinde bir fındık bahçesinde yapılan tahmini rekolte çalışmalarını inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 11 farklı kurumun katılımıyla oluşturduklarını belirterek, “Her yıl olduğu sektör paydaşlarının tamamının katılımı ile tahmini rekoltenin belirlenmesi için çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde de bu çalışmalara başladık. Çalışmalar, sahil kesimindeki bahçelerden başlayarak orta ve yüksek kesimlerde devam edecek. İl genelinde 400 noktada tahmini rekolte tespiti için fındık dallarında sayım yapmak suretiyle çalışma yapılıyor. Rekolte için en gerçekçi sonuca ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılan bu çalışmaların sonuçlarını 18 Temmuz itibariyle bildireceğiz” dedi. Yılmaz, il genelinde kahverengi kokarca zararlısına yönelik yürütülen çalışmaların sonuç verdiğine vurgu yaparak, kokarca zararlısının popülasyonun önemli oranda baskılandığını ifade etti.