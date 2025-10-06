Yeni Şafak
Ordu'da bir 'patpat' faciası daha

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da bir vatandaşın, tarım aracı olan patpatla fındık odunu çektiği sırada bağladığı halatın kopması sonucu araç kontrolden çıktı. 65 yaşındaki vatandaş, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık odunu çekerken kontrolünü kaybettiği ’patpat’ olarak bilinen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Yeniköy Mahallesi Bağdatlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Gümüş (65) tarım aracı olan patpatla fındık odunu çektiği sırada bağladığı halatın kopması sonucu araç kontrolden çıktı. Bu sırada araç üzerinde bulunan Gümüş, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Devrilen araç ise dereye uçtu. Çevredekilerin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Ali Gümüş’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Ali Gümüş’ün cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

