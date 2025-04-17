Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut' ile ‘Yağmur' özel mamalarla besleniyor

Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut' ile ‘Yağmur' özel mamalarla besleniyor

15:0117/04/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut' ile ‘Yağmur' özel mamalarla besleniyor.
Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut' ile ‘Yağmur' özel mamalarla besleniyor.

Karabük ve Bingöl'de ormanda bulunarak Bursa'daki ayı barınağına getirilen yavru ayılar ‘Bulut' ile ‘Yağmur' günde 6 kez özel gıdalar ve vitamin takviyesi ile besleniyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde 20 Mart'ta orman işçileri tarafından bitkin halde bulunan yavru bozayıya, arım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri sahip çıktı. Yapılan incelemede yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının, yorgun düştüğü belirlendi. İlk olarak Karabük'te yapılan müdahalenin ardından yavru ayı Bursa'daki DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki ayı barınağına getirildi. Burada bakıma alınan, ‘Bulut' adı verilen yavrunun, ölçümlerinde 2,7 kilogram olduğu tespit edildi.

Bingöl'den arkadaş geldi

12 Nisan'da ise Bingöl'de bir çoban tarafından yol kenarında yorgun halde bir yavru ayı bulundu. 1,5 aylık olduğu tespit edilen ve ‘Yağmur' ismi verilen dişi bozayı da ilk müdahalesi ve kontrollerinin ardından getirildiği Karacabey'deki ayı barınağında bakıma alındı.

Günde 6 kez özel gıdalar ve vitamin takviyesi ile besleniyorlar

Genel sağlık durumu ve iştahının iyi olduğu tespit edilen ve isimleri personel tarafından verilen bozayılara barınak ekipleri, anne şefkatiyle yaklaşıyor ve besleme ile bakımına büyük özen gösteriyor. ‘Bulut' ile ‘Yağmur, 75 ayıya ev sahipliği yapan Ovakorusu Ayı Barınağı'nda günde 6 kez laktozsuz süt, kefir, bal, haşlanmış yumurta, krema ve multivitamin takviyesiyle besleniyor. Yavru ayıların barınakta özel bölümdeki bakımlarının 4 ay sürmesi planlanıyor. Yavru ayılar, bakımlarının ardından bahçe kısmına alınacak.

#Ayı Yavrusu
#Karabük
#Bingöl
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
23 Nisan yarım gün mü, tam gün mü tatil? 23 Nisan'da okullar ve üniversiteler tatil olacak mı?