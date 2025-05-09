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Otizmli gencin askerlik hayali gerçeğe dönüştü

Otizmli gencin askerlik hayali gerçeğe dönüştü

04:009/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Buğra’nın mutluluğu gözlerinden okunurken ailesi de bu özel anlara tanıklık etmenin gururunu yaşadı.
Buğra’nın mutluluğu gözlerinden okunurken ailesi de bu özel anlara tanıklık etmenin gururunu yaşadı.

Otizmli Buğra İbrahim Yalçın'ın askerlik hayali gerçeğe dönüştü. Vali Hamza Aydoğdu'nun bir okul ziyaretinde Elif Büşra Yalçın'ın otizmli olan abisi Buğra İbrahim Yalçın'ın askerlik hayalini gerçekleştirmek için Validen istekte bulunması üzerine otizmli Buğra İbrahim Yalçın Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatıyla bir günlüğüne asker oldu. Askeri üniforma giydirilen Buğra'ya İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda temel askeri eğitim ve faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Elif Büşra Yalçın, kendisinin isteği üzerine abisinin asker olmasını sağlayan Vali Hamza Aydoğdu’ya teşekkür ederken, anneleri ise "Bir oğlum zaten askerdi. Diğer oğlum da bugün asker oldu. Çok gururluyum" açıklamasında bulundu.


#Erzincan
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