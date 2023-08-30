Oyuncu Cemal Toktaş'tan büyük skandal: Sübhaneke duasıyla dalga geçip bir de utanmadan paylaştı

Cemal Toktaş
Son dönemde toplumun manevi değerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılara bir yenisi daha eklendi.
Duayı alay konusu yaptı
Duayı alay konusu yaptı
Oyuncu
Cemal Toktaş
'ın paylaştığı ve 'Sübhaneke' duasıyla kendince dalga geçtiği video sosyal medyada büyük tepki çekti
Büyük tepkilere neden oldu
Büyük tepkilere neden oldu
Vatandaşlar dini değerlerle alenen alay eden oyuncuya büyük tepki gösterdi.
Cemal Toktaş, yayınladığı videoda ailesiyle birlikte 'Sübhaneke' duasıyla açık açık dalga geçti.
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20 saat önce