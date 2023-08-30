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Oyuncu Cemal Toktaş'tan büyük skandal: Sübhaneke duasıyla dalga geçip bir de utanmadan paylaştı

Toplumun milli ve manevi değerlerine saldırı furyasına sözde oyuncu Cemal Toktaş da katıldı. Toktaş paylaştığı ve kendince 'Sübhaneke' duasıyla dalga geçtiği skandal video büyük tepki çekti. Yapılan küstahlığa sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.

15:01 . 30/08/2023 Çarşamba
Diğer
Cemal Toktaş

Cemal Toktaş

Son dönemde toplumun manevi değerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Duayı alay konusu yaptı

Oyuncu
Cemal Toktaş
'ın paylaştığı ve 'Sübhaneke' duasıyla kendince dalga geçtiği video sosyal medyada büyük tepki çekti

Büyük tepkilere neden oldu

Vatandaşlar dini değerlerle alenen alay eden oyuncuya büyük tepki gösterdi.

Cemal Toktaş, yayınladığı videoda ailesiyle birlikte 'Sübhaneke' duasıyla açık açık dalga geçti.



#Cemal Toktaş
#dua
#alay
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