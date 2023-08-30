Oyuncu Cemal Toktaş'tan büyük skandal: Sübhaneke duasıyla dalga geçip bir de utanmadan paylaştı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocatepe Camisi'nde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz ki, her ne sebeple olursa olsun, herkesi cami adabıyla bağdaşmayan ve Müslümanları rencide eden bu gibi tutum ve davranışlardan uzak durmaya, dini sembol ve değerlerle ilgili daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" denildi.