EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Piyasaya süreceklerdi: Balıkesir'de 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçirildi

Piyasaya süreceklerdi: Balıkesir'de 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçirildi

17:4819/09/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1 ton 800 kilogram sahte bal
3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1 ton 800 kilogram sahte bal

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1 ton 800 kilogram sahte bal ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, bitkisel yağların içine aroma ve endüstriyel boya katarak elde ettikleri karışımı zeytinyağı gibi piyasaya sürdükleri iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katıldığı operasyon kapsamında 2 adreste yapılan aramalarda 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1 ton 800 kilogram sahte bal ile 3 litre kimyasal boya bulunarak muhafazaya alındı.


Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.




#Balıkesir
#Burhaniye
#sahte zeytinyağı

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ezan saatleri | 20 Eylül 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri