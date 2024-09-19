Piyasaya süreceklerdi: Balıkesir'de 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1,8 ton bal ele geçirildi

Kars'ta arıcılık yapan Aliyar Çelebiler (56), kovanlardan birini açıp yeşil renkteki balı görünce neye uğradığını şaşırdı. Çelebiler, "Kovanı ilk açtığımda renk tamamen yeşildi, sonradan ağır ağır sarıya dönmeye başladı. İlk gördüğümde öyle güzel bir yeşil renk vardı ki insan bakmaya kıyamıyordu. Kovanların yanında deve dikeni diye adlandırılan bitkinin bol olduğu zaman bal yeşil oluyormuş. Yağmur da çok yağınca peteklerdeki bal yeşillenmiş" dedi.