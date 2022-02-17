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POLİTİKA BİLECİK

Rüşvet skandalında yeni gelişme: CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin disipline sevk edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, adı rüşvet skandallarına karışan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in 'etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları' nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Rüşvet skandalında yeni gelişme: CHPli Belediye Başkanı Semih Şahin disipline sevk edildi
CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin disipline sevk edildi

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suç üstü yakalandı.

Bilecik Belediyesi'nin CHP’li yönetiminin 5 milyon rüşvet istediği AVM sahibi Veli Çelik, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, Erdağı’yı üç kez Şahin'e şikâyet ettiğini ama "Bilgim var, burayı ben yönetiyorum" cevabı aldığını söylemişti.

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CHP'Lİ ŞAHİN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, skandalların ardından yaptıkları kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in; 'parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları' nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verildiğini duyurdu.

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