Sahte aday numarasıyla 7 bin astsubay: FETÖ rakam oyunlarıyla kadrolaşmış

Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) mülakat aşamasını usulsüz şekilde geçen 7 bin 4 FETÖ’cü tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sınav usulsüzlüklerinin tespiti için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) sınavlarını inceledi. Uzman bilirkişilerce yapılan teknik incelemelerde, askeri okul için mülakata giren adaya T.C. kimlik numarası dışında bir aday numarasının verildiği ve bu numaranın belirli bir algoritmaya göre düzenlendiği tespit edildi.

GAYRİRESMİ NUMARA

Jandarma Genel Komutanlığı sınavına girmek isteyen adayların müracaat yaptıkları dijital platformlarda veya ıslak imzalı hiçbir belgede aday numarasına rastlanılmadı. Ayrıca müfettişlikçe incelenen şüpheli sınavlarda, sınav sonrası tanzim edilen onay listeleri, seçim tutanakları ve sonuç tutanaklarında da aday numaraları çıkmadı. Aynı şekilde sınavı kazananlara internet üzerinden yapılan duyurularda da aday numarasının bulunmadığı tespit edildi. Örgütün, mülakata girecek kişilere gayri resmi olarak aday numarası verdiği ve bunu gizlediği anlaşıldı.

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TOPLA VE PUAN VER

FETÖ’nün, mülakata girecek mensuplarının ayırt edilmesi için kullandığı algoritma yönteminin şu şekilde olduğu anlaşıldı: Mülakat heyetinde yer alan örgüt mensubu, aday numarasının sondan iki ve üçüncü rakamlarını topluyor. Toplandığı zaman dokuz ve üzeri ediyorsa adaya 90 ve üzeri, 8 ediyorsa 80 ve üzeri puan veriliyor. 4’ten ve 5’ten aşağı bir rakam çıkıyorsa söz konusu adaya düşük puan verilerek elenmesi sağlanıyor.

BU RAKAMLARA ELEME

Hazırlanan müfettiş raporunda örgütün elediği kişilerin aday numaralarına dikkat çekildi. Aday numarasının ilk basamağı 3 veya 4 ile başlayan adayların tamamına yakını, 2 ile başlayanların da bir kısmının ön sağlık ve muayene aşaması ile fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi ve mülakat aşamalarında elendikleri rapora yansıdı.

YÖNTEM HEP AYNI

Örgütün oluşturduğu algoritma, sınava göre farklılık gösterebiliyor ancak yöntemleri hep aynı. Belirli bölümlerin toplanması sonucunda elde edilecek rakam sayesinde mülakata giren adayın örgütle irtibatlı olup olmadığı anlaşılıyor. Örgüt mensuplarının yer aldığı komisyon heyeti, algoritmadan çıkan sonuca göre not vererek kendinden olmayanların elenmesini sağlıyor.

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7 BİN FETÖ’CÜ DEŞİFRE

Başsavcılık, 2012'deki JAMYO mülakatında bin 920 kişi, 2014'teki JATEK mülakatında 2 bin 972 kişi, 2015'deki JATEK ve JAMYO mülakatlarında ise 2 bin 112 kişinin usulsüz şekilde başarılı sayıldığını belirledi. Toplam 7 bin 4 şüphelinin isim, adres ve bağlı bulunduğu askeri birliğin bilgilerini liste haline getiren Başsavcılık, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.