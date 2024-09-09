Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi Balıkesir'de doğum yaptı

Ovacık'ta zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.

Eşinin Tunceli'de görev yapması ve 8 aylık hamile olması dolayısıyla Balıkesir'deki ailesinin yanında yaşayan Gizem Büyükçaylı, eşi Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın şehadet haberini aldı.