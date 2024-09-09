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Şehit Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi Balıkesir'de doğum yaptı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.

11:43 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:43 - 9/09/2024 Pazartesi
AA
Sezaryenle doğuma alınan Büyükçaylı, bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Sezaryenle doğuma alınan Büyükçaylı, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Ovacık'ta zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.


Eşinin Tunceli'de görev yapması ve 8 aylık hamile olması dolayısıyla Balıkesir'deki ailesinin yanında yaşayan Gizem Büyükçaylı, eşi Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın şehadet haberini aldı.

Bunun üzerine fenalaşan Gizem Büyükçaylı, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisine kaldırıldı.

Sezaryenle doğuma alınan Büyükçaylı, bir erkek bebek dünyaya getirdi.


Gizem Büyükçaylı'nın Karesi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan baba evine de Türk bayrağı asıldı.



#Balıkesir
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#şehit
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