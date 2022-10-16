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BARTIN

Şehit madencinin eşinden yürek yakan paylaşım: Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın

Bartın’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden Şuayip Okul’un eşi Eda Okul, sosyal medyadan yürek burkan bir paylaşım yaptı. Kaybettiği eşiyle olan fotoğraflarını paylaşan Okul, “Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Şehit madencinin eşinden yürek yakan paylaşım: Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın
​Şehit madencinin eşinden yürek yakan paylaşım.

Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şuayip Okul, Çanakçılar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Son yolculuğuna uğurlanan Şuayip Okul’un eşi Eda Okul, sosyal medya hesabından yürek burkan paylaşım gerçekleştirdi.

Şehit madenci Şuayip Okul’un eşi Eda Okul mesajında; “ şim Şuayip Okul’u maden ocağı patlaması sonucu kaybettim. Arayan, soran, mesaj atan herkesten Allah razı olsun. Mesajlarınıza dönüş yapamıyorum. Acım çok büyüktür inanın. Sadece tek isteğim herkesten dua. Şimdiden Allah razı olsun. Seni çok seviyorum canımın içi. Sensizlik çok zor. Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın. Canım şehidim benim. Nurlar içerisinde uyu. Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum” ifadelerine yer verdi.

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