Şile'de konser sezonu başladı

Etkinlikler, temmuz ve ağustos ayları boyunca her cuma-cumartesi Şilelileri ve ziyaretçileri coşturacak. Şile Belediyesi'nin sadece her alanda olduğu gibi, kültür ve sanat etkinliklerinde de öncü olmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan İlhan Ocaklı, "Bu akşam hemşehrilerimizle birlikte muhteşem bir başlangıç yaptık. Ali Kınık'ın eşsiz performansıyla Şile'nin yaz mevsimine coşku dolu bir merhaba dedik. Şile ve Ağva’da bu yaz sezonunda yine güzel etkinliklerde bir arada olacağız. Bu unutulmaz gece için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.