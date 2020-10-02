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Gündem Sınavda düğme görünümlü kamerayla kopya çekeceklerdi
MUŞ

Sınavda düğme görünümlü kamerayla kopya çekeceklerdi

Muş'ta düğme görünümlü kamera ile kopya düzeneği hazırlayarak motorlu taşıtlar sınavına gireceklerdi. Yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Düğme görünümlü kamera ile kopya düzeneği.
Düğme görünümlü kamera ile kopya düzeneği.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, IMKB Anadolu Lisesi'nde 27 Eylül Pazar günü yapılan motorlu taşıtlar e-sınavına girecek şahıslara yönelik uygulama yaptı.

  • Uygulamada düğme görünümlü kamera ile kopya düzeneği hazırladıkları belirlenen 3 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1 düğme görünümlü kamera, 1 kamera, 1 kablosuz kulaklık, 1 SIM kartı, 1 batarya, 36 mikro pil, 2 mobil internet sağlayıcı ile 1 yapıştırıcı ele geçirildi. 3 kişiyle ilgili adli işlem başlatıldığı açıklandı.

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