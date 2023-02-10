Sıra bizde: Azerbaycan’daki simge aracın sahibi Server Beşirli konuştu

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ardından kardeş ülke Azerbaycan yaraları sarmak için elini uzatan ilk ülkelerden olurken, aracının üstüne yüklediği yorganları Türkiye’ye gönderilmek üzere yardım merkezine taşıyan ve birliktelik ruhunun simge ismi olan Server Beşirli açıklamalarda bulundu. Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın’da dünyaya gelen ve Bakü’nün bir köyünde küçük bir gecekonduda yaşayan Beşirli, "Laçın’dan olan anneler vardı, onlar da bizim yardım götürdüğümüzü duyunca sıcak elbise getirip bize verdi. Biz de toplanan bütün eşyaları yardım toplama noktasına teslim ettik" dedi. Yeni Şafak ve tvnet’e konuşan Beşirli, keşke elimden daha çok şey gelse açıklamasını yaptı. Türk halkının yaralarına merhem olmak için ellerinden geleceklerini belirten Beşirli, Karabağ savaşında 44 gün kardeş devletin Azerbaycan’a destek olduğunu, kendilerinin de aynı şekilde çabalayacaklarını vurguladı.

GIDA YARDIMI TAŞIDI

İnşaat ameleliği ve hamallık yaptığı için maddi durumu kötü olduğunu, bu yüzden elinden ancak bu kadarının geldiğini belirten Beşirli, Türk kardeşlerinin deprem felaketinden dolayı yardıma ihtiyacı olduğunu görünce amcasını, babasını ve tanıdıklarını gezerek yardımları topladığını. Olayı duyar duymaz çok duygulandığını belirten 33 yaşındaki Beşirli önceki gün elbise, yorgan, döşek götürdüğünü, dün ise gıda toplayarak merkeze bıraktığını ifade etti.

Server Beşirli

KIŞ SOĞUĞUNU İYİ BİLİRİZ

Babaannesinin Ermenistan işgali sırasında Laçın’dan kaçarken kış soğuğunun ne olduğunu iyi bildiğini belirten Beşirli, "Kış soğuğunda evsiz kalmanın, yakınlarını kaybetmenin ne olduğunu iyi biliriz. En azından onların sıcak kalması için elimizden gelen buydu" şeklinde konuştu. Beşirli, "Aracımız iyi durumda olmasa da, yardımı taşıyacak kadar bizi idare etti" ifadelerini kullandı.

YARDIM ETME SIRASI BİZDE

Azerbaycan’ın kardeş Türk halkının her zaman yanında olacağını belirten Beşirli, “Hatta biz genç kız üstündeki yeni montu çıkararak oraya teslim etti. İnsanın kalbine işleyen bir duyguydu. Bu sözlerle ifade edilemez. 44 günlük savaşta kardeş bir devlet gibi bize destek oldu. Burada kendi ve kuzenlerimin adından Türkiye’ye destek olanlara teşekkür ediyorum. Her birine, küçüğünden büyüğüne kadar destek olanlara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

En fazla sayıda kurtarma ekibini gönderdi

Azerbaycan, Türkiye’ye en fazla kurtarma ekibi gönderen ülke oldu. Azerbaycan hükümeti, bugüne kadar Türkiye’ye 7 uçak ve 14 araçlık konvoyla insani yardım gönderdi. Deprem bölgesinde, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı 34’ü sağlık çalışanı, 725 personel arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor.

Halk iki günde 255 bin dolar yolladı

Azerbaycan halkı, Türkiye’ye sadece posta teşkilatı “Azerpost” aracılığıyla iki gün içerisinde 255 bin ABD Doları yardım gönderdi. Azerpost tarafından yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın çağrısı üzerine Azerbaycan halkı da kardeş Türk halkına yardım kampanyasına katıldı. Sadece 6-7 Şubat tarihlerinde Azerbaycan vatandaşları tarafından 255 bin ABD Doları tutarında para gönderildi” ifadeleri kullanıldı.



