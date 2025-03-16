Siyonist lobinin baskısıyla davet edilmedi: Mesut Özil jübilede yok

Almanya’nın Werder Bremen kulübü gelecek hafta eski futbolcuları Diego için veda maçı düzenleyecek. Eski tüm oyuncuların forma giyeceği müsabaka için davetli listesi hazırlanırken Bremen kulübü Mesut Özil’in bu maça davet etmedi. Kulüpten yapılan bilgilendirmede Özil’in kulübün siyasi ideoloji ile bağdaşmayan açıklamalar yaptığı bu yüzden davet edilmeyeceği aktarıldı.