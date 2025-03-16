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Siyonist lobinin baskısıyla davet edilmedi: Mesut Özil jübilede yok

Siyonist lobinin baskısıyla davet edilmedi: Mesut Özil jübilede yok

Furkan Erten
Furkan Erten
11:2816/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İsrail medyası paylaştığı haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraf ve açıklamalarına da yer verdi.
İsrail medyası paylaştığı haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraf ve açıklamalarına da yer verdi.

Eski futbolcu Mesut Özil, Filistin’i destekleyen açıklamalarda bulunduğu için siyonist lobinin hedefi oldu. Almanya’da eski takım arkadaşı için düzenlenecek müsabakaya çağrılmadı. İsrail medyası Özil’in dışlanmasını sevinçle duyurdu.

Almanya’nın Werder Bremen kulübü gelecek hafta eski futbolcuları Diego için veda maçı düzenleyecek. Eski tüm oyuncuların forma giyeceği müsabaka için davetli listesi hazırlanırken Bremen kulübü Mesut Özil’in bu maça davet etmedi. Kulüpten yapılan bilgilendirmede Özil’in kulübün siyasi ideoloji ile bağdaşmayan açıklamalar yaptığı bu yüzden davet edilmeyeceği aktarıldı.

‘Kariyeri silindi’

Bu gelişme İsrail medyası tarafından sevinçle servis edildi. Siyonist lobinin baskıları sonucunda kariyerinin silindiği belirtilen haberlerde Özil’in Filistin’i destekleyen paylaşımlarına da yer verildi. Haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafları da yer aldı.


#Mesut Özil
#İsrail
#Almanya
#Werder Bremen

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