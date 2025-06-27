Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Son 3 ayda 1400'den fazla deprem oldu: Kütahya'da korkutan deprem fırtınası

Son 3 ayda 1400'den fazla deprem oldu: Kütahya'da korkutan deprem fırtınası

14:5827/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Son 3 ayda 1400'den fazla depremin meydana geldiği Kütahya'nın Simav ilçesindeki sarsıntılar, AFAD tarafından takip ediliyor...
Son 3 ayda 1400'den fazla depremin meydana geldiği Kütahya'nın Simav ilçesindeki sarsıntılar, AFAD tarafından takip ediliyor...

Son 3 ayda 1400'den fazla depremin meydana geldiği Kütahya'nın Simav ilçesindeki sarsıntılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait 17 deprem gözlem istasyonuyla anlık olarak tespit ediliyor.

AFAD tarafından kurulan deprem gözlem istasyonlarıyla son 3 ay içinde Kütahya'nın Simav ilçesinde kaydedilen 1400'ün üzerinde sarsıntı, Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından çözümlenerek kurumun internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılıyor.



SİSMİK HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR


Yeni nesil teknoloji olan hassas cihazlarla ölçümlerin yapıldığı istasyonlar, Simav'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de veri akışı sağlıyor. AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Tan Aktaş, Simav bölgesindeki sismik hareketliliğin sürdüğünü söyledi.


Bölgedeki deprem gözlem istasyonlarının sarsıntıları anlık kaydettiğini belirten Aktaş, "En büyüğü 4,6 olan 1400'ün üzerinde deprem kaydımız var. Bunları anlık değerlendiriyoruz ve bölgeye sık sık giderek yerinde inceliyoruz. Kütahya'da deprem verisi ölçen AFAD'a ait 17 istasyonumuz bulunuyor. Bu cihazlar sürekli çalışır haldeler ve bakımları düzenli olarak yapılıyor." dedi.


Aktaş, istasyonlarda yeni nesil teknoloji olan hassas cihazlarla ölçümlerin yapıldığını, bölgedeki istasyonların Kütahya ve çevre illerdeki depremleri ölçebildiğini aktardı.

İstasyonlar aracılığıyla elde edilen verilerin AFAD tarafından çözümlendiğini anlatan Aktaş, şöyle devam etti:


"Ölçümlerde merkez üssü ve büyüklüğünü tespit ediyoruz. Cihazın verdiği parametreleri matematiksel olarak hesaplayarak depremin büyüklüğü belirleniyor. Depremin merkez üssü bölgedeki minimum 3 istasyonun kesişiminden elde edilen verilerle belirleniyor. İl genelindeki istasyonlarımız sayesinde sağlıklı sonuç elde edebiliyoruz."


Aktaş, Kütahya merkez, Simav ve Gediz başta olmak üzere diğer tüm ilçelerde de AFAD'a ait istasyon bulunduğunu da bildirdi.

İstasyon konumlarının AFAD tarafından belirlendiğini vurgulayan Aktaş, "Konum belirlendikten sonra elektrik ya da güneş enerjisi sistemiyle istasyonu kuruyoruz. Her istasyonumuzda akü olduğu için elektrik kesilmesi durumunda 3 güne kadar cihaz aktif olabiliyor. Cihazın her şeye tepki vermemesi için özel bir tasarımı var. İstasyonlardaki veriler internet ya da uydu üzerinden merkeze anlık aktarılıyor. Türkiye genelinde 1400 civarında istasyonumuz bulunuyor." ifadelerini kullandı.



#AFAD
#Kütahya
#Simav
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ SSK, BAĞ-KUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Temmuz 2025 emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?