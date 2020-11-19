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MUŞ

Son dakika haberleri: Muş'ta teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Teslim olan terörist Muş'ta ailesiyle buluştu: Oğlum o domuzların elinden kurtuldu

Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan 26 yaşındaki F.K. Muşta ailesi ile buluşturuldu. PKK'ya katıldığı için pişman olduğunu belirten F.K. bir yıldır kaçmanın planını yaptığını söyledi. Oğluna kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan baba R.K, “Ben şimdi çok rahatım. Evladım devlete sığındı ya yeter. O domuzların elinden geldi, oğlumu şimdi kesseler de ben rahatım" sözleri ile sevincini paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Muş'ta teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu.
Muş'ta teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu.

Muş’ta, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist, İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu. Buluşmada, aylardır çocuklarına kavuşmanın hayalini kuran anne ve baba duygulu anlar yaşarken, teslim olan F.K., PKK’ya katıldığı için duyduğu pişmanlığı ve örgütte yaşadıklarını anlattı.

DHA
Muş'ta teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu.

İKNA YÖNETİMYLE KURTARILDI

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün talimatıyla köyleri ve mahalleleri dolaşan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 350 aileyle yüz yüze görüşerek, evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor. Terör örgütü mensuplarının devletin şefkatine ve adalete sığınmaları için ikna çalışmalarını sürdüren ekipler, bu sayede onlarca gencin terör örgütü PKK'dan kurtararak ailelerinin yanına dönmelerini sağladı.

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OĞLUM O DOMUZLARIN ELİNDEN KURTULDU

Geçen yıl kandırılarak Irak'ın Zaho ve Gara bölgesinde terör örgütüne katılan 26 yaşındaki F. K., polis ekiplerinin 6 ay süren çabası sonucu ikna edilerek terör örgütünden kurtarıldı. Bir yıl boyunca PKK'nın kamplarında kalan ve zor günler geçirdiğini ifade eden F.K, 17 Kasım'da terör örgütünden kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Polis ekiplerince Muş'a getirilen F.K., İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, aylardır çocuklarına kavuşmanın hayalini kuran anne ve baba dualar ederek, polis ekiplerine teşekkür etti.

DHA
Muş'ta teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu.

Muş'ta terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu
OYNAT 00:59
Muş'ta terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu
Muş'ta, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist, İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu. Buluşmada, aylardır çocuklarına kavuşmanın hayalini kuran anne ve baba duygulu anlar yaşadı. Muş Emniyet Müdürlüğünün girişimleri sonucu ikna edilerek ailesiyle buluşturulan F.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


  • Büyük mutluluk yaşayan baba R.K, “Ben şimdi çok rahatım. Evladım devlete sığındı ya yeter. O domuzların elinden geldi, oğlumu şimdi kesseler de ben rahatım. Ben devletimden ötürü rahatım" diye konuştu.

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Muş Emniyet Müdürlüğünün girişimleri sonucu ikna edilerek ailesiyle buluşturulan F.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Muş'ta teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu.
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