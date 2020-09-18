Muş 4,2'lik depremle sarsıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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