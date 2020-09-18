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Gündem Muş 4,2lik depremle sarsıldı
MUŞ

Son Dakika: Muş 4,2'lik depremle sarsıldı

Muş 4,2'lik depremle sarsıldı

Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Muş'ta deprem oldu.
Muş'ta deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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