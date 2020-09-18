Muş 4,2'lik depremle sarsıldı

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Yüz yüze eğitimde ‘HES’li takip

Okullarda 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim süreci, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile takip edilecek. Yüz yüze eğitimin ayrıntılarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullarda iki ayrı grup oluşturulacak. Pazartesi-salı ve perşembe-cuma günleri yüz yüze eğitim yapılacak. Çarşamba günleri uzaktan eğitim verilecek. Ders süreleri 30 dakika azaltılacak” dedi.