Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.44'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Son depremlerin listesi ve detayları AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanmaktadır. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat 2023 depreminin ardından, deprem verileri vatandaşlar tarafından daha da yakından takip edilmeye başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 16 Eylül 2024 Pazartesi son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sorgulama ekranı.
TOKİ tarafından İskenderun Düğünyurdu, Aşkarbeyli ve Cebike mahallelerinde yapımı planlanan 3 bin 986 konuttan 1877'sinin inşaatı tamamlandı. Oturuma hazır hale getirilen dairelerden 374'ünün anahtarları, kurayla belirlenen hak sahiplerine teslim edildi.
Son depremler listesi yayınlandı. 14 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı. Depremler, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve yaşanan son 500 depremi halka sunuyor. Bugün deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip etmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz.
Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da, depremzedeler için inşa edilen konutlar sahiplerini buluyor. TOKİ ve AFAD iş birliğiyle yapılan konutların kura çekimi, 12 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi. Bu kura, AFAD'ın YouTube hesabından canlı olarak yayınlandı, böylece afetzedeler kura sonuçlarını anlık olarak takip etme şansı buldu.
Depreme karşı finansal güvence sağlayan zorunlu deprem sigortası oranı yüzde 57 olurken, sigortalı konut sayısı 11,3 milyonu geçti. Marmara Bölgesi, yüzde 64 sigortalılık oranıyla ilk sırada yer aldı. Uzmanlar, bu konuda duyarlılığın daha artması gerektiğine dikkat çekiyor.