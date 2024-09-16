Son depremlerin listesi ve detayları AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanmaktadır. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat 2023 depreminin ardından, deprem verileri vatandaşlar tarafından daha da yakından takip edilmeye başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 16 Eylül 2024 Pazartesi son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sorgulama ekranı.