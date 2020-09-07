Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi.
4,1 büyüklüğündeki depremin 9,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi.
4,1 büyüklüğündeki depremin 9,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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