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MUŞ

Son depremler: Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Muş'un Korkut ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muşta 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Muşta 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi.

4,1 büyüklüğündeki depremin 9,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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