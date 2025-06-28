THY Meşhed seferlerine yeniden başlıyor: İsrail-İran gerilimi nedeniyle durdurulmuştu

Türk Hava Yolları, İsrail-İran gerilimi nedeniyle durdurduğu Meşhed seferlerine 30 Haziran Pazartesi günü yeniden başlayacak. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, seferlerin güvenliğin sağlanmasının ardından tekrar başlatıldığını açıkladı. İran hava sahası, ateşkes sonrası ticari uçuşlara yeniden açıldı.
Türk Hava Yolları (THY), İsrail-İran arasında yaşanan saldırıların ardından uçuş güvenliği nedeniyle İran seferlerini durdurmuştu. İki ülke arasında yapılan ateşkesin ardından İran hava sahası ticari uçuşlara yeniden açılmaya başladı. THY, İran'da Meşhed seferlerine yeniden başlama kararı aldı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "30 Haziran Pazartesi günü İran - Meşhed seferlerimizi tekrar başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.