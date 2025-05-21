Türk Dünyası'nı birleştiren karar: Nevruz ortak bayram olarak kabul edildi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi, 2025 yılında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleşti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da katıldığı TDT Zirvesi, ilk kez bir gözlemci bir devletin topraklarında ve Avrupa kıtasında düzenlendi.









Nevruz Türk dünyasının ortak bayramı oldu





“Doğunun ve Batının Buluşma Noktası” temasıyla yapılan zirvede, Türk devletleri arasındaki iş birliği çalışmaları değerlendirildi ve yeni kararlar alındı.









Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerisi doğrultusunda, Nevruz Bayramı’nın Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde üye devletler ile Türk İşbirliği Teşkilatları iş birliğiyle ortak kutlanmasına karar verildi.





Bu adımla, Türk Dünyası Nevruz’u ortak bayram olarak kabul etmiş oldu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak bayram çağrısı yapmıştı





Bu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart’ta yaptığı konuşmada dile getirdiği çağrının ardından geldi.





Erdoğan, 21 Mart’ta yaptığı konuşmada, Nevruz’un sadece belli bir etnik gruba ait olmadığını belirterek, “Alevisi, Sünnisi, Türk’ü ve Kürt’üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır” ifadelerini kullanmıştı.





Devlet başkanları destek verdi





Cumhurbaşkanı, Nevruz’un Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak ilan edilmesi teklifini zirvede gündeme getirmiş ve bu teklif katılımcı devlet başkanlarının desteğini aldı.





Zirveye katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere, diğer liderler de bu kararı destekleyerek Nevruz’un Türk Dünyası’nın kültürel bağlarını güçlendiren ortak bayram olarak kutlanmasını onayladı.









Zirvede alınan diğer kararlar





Zirvede alınan bir diğer kritik karar ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Uluslararası Türk Akademisi’ne üyeliğinin kabul edilmesi oldu.





Bu adım, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na katılımının ardından gelen önemli bir bütünleşme hamlesi olarak değerlendiriliyor.





Tüm devlet başkanları, KKTC’nin Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgularken, eşit haklar temelinde güçlü dayanışma mesajı verdiler.





Özbekistan Türk Kültür Ve Miras Vakfı'na katıldı





Zirvede ayrıca Özbekistan’ın Türk Kültür ve Miras Vakfı’na katılım kararı alındı.





Bu gelişmeyle birlikte vakıf, Türk medeniyetinin korunması ve tanıtılmasında daha güçlü bir bölgesel yapıya kavuşacak.









Stratejik ortaklık antlaşması hazırlığı





Liderler, zirve sonunda kardeşlik ruhuna olan bağlılıklarını yeniden teyit ederek, Türk Devletleri arasındaki birlik ve dayanışmaya zarar vermeye yönelik her türlü girişime karşı ortak tutum sergileyeceklerini bildirdi.





Bu kapsamda, “Türk Devletleri Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması” taslağının hazırlanması konusunda da mutabakata varıldı.





Sıradaki zirve Ekim 2025'te Bakü'de





Budapeşte Gayriresmî Zirvesi’nin Türk Dünyası’na hayırlar getirmesi temennisiyle tamamlanan toplantının ardından, 12. Resmî Zirve'nin Ekim 2025’te Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacağı duyuruldu.





Liderler, bu zirvenin ilişkilerde yeni bir ivme kazandıracağına olan inançlarını dile getirdi.















